Grande Fratello Vip 5, Justine Mattera nel cast? Il rumor

Spuntano altri nomi per il cast del Grande Fratello Vip 5, che andrà in onda il prossimo autunno, tra settembre e ottobre. Ed ecco che il settimanale Oggi lancia un nuovo rumor su Justine Mattera. Scendendo nel dettaglio, pare che la nota showgirl statunitense sia stata selezionata per la prossima edizione nel reality. In questi ultimi anni, ha preferito il teatro alla televisione, scegliendo con attenzione le sue presenze sul piccolo schermo. Ora a Cologno Monzese si sussurra che proprio Justine sia, al momento, corteggiata dal GF Vip. Ma la Mattera deciderà di prendere parte a questa nuova edizione del programma? Nessuna conferma da parte della 49enne. Si tratta, infatti, di un’indiscrezione. Non ci resta che attendere per scoprire se Justine prenderà parte alla quinta edizione del noto reality di Canale 5. Nel frattempo, ci ritroviamo di fronte ad altri interessanti rumors riguardanti il programma.

Grande Fratello Vip 5, i primi rumors sui concorrenti della nuova edizione: spuntano altri nomi oltre quello di Justine Mattera

Oltre il nome di Justine Mattera, ne spuntano tanti altri sul cast del GF Vip 5. In questi giorni vi abbiamo segnalato Rosanna Cancellieri e Vera Gemma, le cui partecipazioni al reality sarebbero in trattativa. Dunque, anche in questo caso, non c’è ancora niente di definitivo. Non solo, spuntano i nomi di Flavia Vento, Cristina Buccino ed Elisabetta Gregoraci. A colpire l’interesse del pubblico è, intanto, una richiesta fatta da Sossio Aruta. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha lanciato un appello via social per poter rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Si parla anche delle probabili partecipazioni di Enock Barwuah e Francesco Ricci. Invece, si sa già per certo che Michela Quattrociocche non prenderà parte a questa quinta edizione del programma. La stessa attrice ha scelto di smentire attraverso il suo profilo Instagram.

GF Vip 5 cast e opinionisti: chi siederà accanto a Pupo? Le ultime indiscrezioni

In queste settimane si parla, non solo del probabile cast della prossima edizione, ma anche degli opinionisti. E mentre la presenza di Pupo è stata ormai confermata, pare che Wanda Nara non rivestirà questo ruolo accanto ad Alfonso Signorini. Chi troveremo, dunque, in studio a commentare le varie puntate? Al momento, spuntano i nomi di Loredana Lecciso, Giulia De Lellis e Adriana Volpe. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli di questa nuova edizione.