Grande Fratello Vip 5, nel cast Vera Gemma e Rosanna Cancellieri? News

Continua a prendere forma il cast del Grande Fratello Vip 5, che come ben sappiamo andrà in onda su Canale 5 tra settembre e ottobre. Al timone del reality è stato confermato il direttore di Chi, Alfonso Signorini, che figura anche tra gli autori della trasmissione. In questi giorni sono in corso i provini e proprio in merito agli aspiranti inquilini della Casa, sono già spuntate diverse indiscrezioni riguardo i primi nomi. Stando a quanto ha riportato poche ore fa Dagospia, nel cast potrebbero arrivare la giornalista Rosanna Cancellieri e Vera Gemma, reduce dall’esperienza a Pechino Express. Sarebbero in corso le trattative per la partecipazione al reality, nulla di definitivo al momento.

Grande Fratello Vip 5: chi sono i concorrenti della prossima edizione? Nomi e rumors

Nei giorni scorsi sono trapelati i nomi di Flavia Vento, Cristina Buccino (la storia con Iannone, dopo la smentita da parte della showgirl, sembra sia decollata) e Elisabetta Gregoraci (pare che l’ex marito, il noto imprenditore Flavio Briatore, non avrebbe reagito bene alla notizia dell’arruolamento nel cast di Elisabetta). Sossio Aruta, già concorrente della quarta edizione, si è riproposto diversi giorni fa per il Gf Vip 5: l’ex protagonista del Trono Over ha lanciato un vero e proprio appello sui social, Signorini avrà deciso di farlo rientrare nella Casa? Trattative in corso anche per Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, e l’influencer e modello Francesco Ricci: anche qui nulla di definitivo, stando a quanto riporta l’ultimo numero del settimanale Oggi. Fuori dai giochi invece Michela Quattrociocche, l’attrice ha fatto chiarezza in merito attraverso il suo account Instagram.

Pupo confermato, Wanda Nara addio: chi prenderà il suo posto?

Sul fronte degli opinionisti del Grande Fratello Vip è stata già confermata la presenza di Pupo. Il cantante toscano ha convinto il pubblico del reality show. Addio a Wanda Nara, che non ha partecipato alle ultime puntate per via dell’emergenza Coronavirus. Al posto della moglie di Mauro Icardi si stanno valutando diversi nomi: da Loredana Lecciso a Giulia De Lellis, passando per Adriana Volpe. Chi la spunterà?