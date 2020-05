Grande Fratello Vip 5, Michela Quattrociocche nel cast dopo la fine del matrimonio? L’attrice rompe il silenzio, doccia fredda per Alfonso Signorini

Un paio di settimane fa Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, dopo un matrimonio lungo dieci anni, hanno comunicato di essere arrivati al capolinea: un fulmine a ciel sereno. A distanza di pochi giorni dalla notizia, hanno iniziato a rincorrersi le voci che l’attrice sarebbe stata vicina a siglare un contratto per prendere parte al Grande Fratello Vip 5, in partenza il prossimo autunno (il reality sarà sempre assegnato ad Alfonso Signorini, demiurgo della quarta edizione). Tuttavia le indiscrezioni hanno trovato una secca smentita da parte della diretta interessata che nella giornata di oggi, attraverso il suo profilo Instagram, ha reso noto che non parteciperà ad alcun reality nei prossimi mesi.

Michela Quattrociocche, niente GF Vip 5: “Non parteciperò a nessun tipo di reality televisivo”

“Volevo dirvi che non parteciperò a nessun tipo di reality televisivo”. Così Michela rivolgendosi ai propri fan di Instagram. Dunque, chi sperava di vederla nella Casa più spiata d’Italia rimarrà deluso. Doccia fredda anche per Signorini: senza dubbio il coinvolgimento della Quattrociocche sarebbe stato un colpaccio per lo show. Altro nome caldo che è dato tra i papabili è quello di Cristina Buccino, nota influencer a cui è stato affibbiato di recente un flirt con il pilota Andrea Iannone. Flirt smentito dalla stessa Buccino.

Alberto Aquilani e Michela, il comunicato congiunto sulla fine della relazione

L’11 maggio 2020, Alberto Quilani e la Quattrociocche hanno annunciato la rottura sentimentale con il seguente comunicato social congiunto: “Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”.