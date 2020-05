Michela Quattrociocche e Aquilani, è rottura. Parla l’ex coppia: “Inevitabile”

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche, fulmine a ciel sereno: il matrimonio è giunto al capolinea. L’ex coppia: “Avremmo preferito il silenzio, ma in molti chiedevano di noi e…”

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si sono detti addio dopo un amore lungo più di due lustri. La coppia è convolata a nozze dieci anni fa ed ha due figlie, Aurora e Diamante. A dare la notizia della rottura sono stati i diretti interessati che con una Stories Instagram condivisa hanno comunicato che si è consumato il capolinea sentimentale: un fulmine a ciel sereno per la cronaca rosa. Lo sportivo e l’attrice hanno inoltre lanciato un appello affinché, in questo momento delicato della loro vita privata, sia rispettata la privacy.

Aquilani e Michela Quattrociocche: “Scelta consapevole, sofferta, ma inevitabile”

“In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi”, si legge sui profili di Alberto e Michela, che aggiungono: “Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile”. E ancora: “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie.” “Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”, si legge in coda al comunicato.

Alberto e Michela lontano dal gossip

Come si evince dalla nota dell’ex coppia, non ci sarà alcun can can mediatico attorno alla rottura. Con ogni probabilità, i motivi che hanno portato all’addio resteranno privati.