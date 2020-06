Cristina Buccino e Iannone stanno insieme, la storia è decollata: gossip

Le ultime smentite non sono bastate. Il gossip torna ad occuparsi di Cristina Buccino e Andrea Iannone. La web influencer e il pilota sarebbero, a quanto pare, una coppia a tutti gli effetti. La storia sarebbe decollata nell’ultimo periodo, complice i numerosi incontri e appuntamenti tra Lugano (dove vive lui) e Milano (dove è di casa lei). A fornire le ultime novità ci ha pensato Giornalettismo in un interessante articolo che è stato poi prontamente condiviso su Instagram dall’esperto di pettegolezzi Gabriele Parpiglia. Ebbene, stando a quello che si legge sul sito web la Buccino sarebbe stata avvistata di nuovo in Svizzera, insieme a Iannone, nello stesso locale che lo sportivo frequentava con l’ormai ex fidanzata Giulia De Lellis. A detta del portale la storia tra la Buccino e Iannone sarebbe decollata di recente e le smentite sarebbero servite solo per depistare gli appassionati di cronaca rosa e viversi in pace questo sentimento appena nato. E le foto affettuose di Andrea con le sorelle Jas & Jay? A quanto pare solo una tenera amicizia…

Oggi Andrea Iannone cerca amore, privacy e riservatezza

Negli ultimi mesi si è parlato con una certa insistenza di una love story tra Cristina Buccino e Andrea Iannone. Quest’ultimo si è trincerato dietro un silenzio stampa mentre la soubrette ha smentito in più di un’occasione. Forse un modo per preservare una relazione che diventa importante giorno dopo giorno. Del resto gli ultimi rapporti di Iannone non sono stati semplici: prima Belen Rodriguez, poi Giulia De Lellis. Due legami importanti ma che hanno fatto chiacchierare tanto – forse troppo – e hanno spinto Andrea a cercare oggi più privacy e riservatezza. La Buccino sarà la donna giusta?

Cristina Buccino è in lizza per entrare al Grande Fratello Vip

In attesa di saperne di più sulla liaison tra Cristina Buccino e Andrea Iannone, l’ex Professoressa dell’Eredità è pronta per entrare al Grande Fratello Vip. La stessa Buccino non ha escluso questa possibilità, desiderosa di tornare in tv. Dopo l’Isola dei Famosi nel 2015 la 35enne si è presa un break dal piccolo schermo e si è concentrata sui social network, dove è molto seguita.