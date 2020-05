Grande Fratello Vip 5, Cristina Buccino nel cast? Ora parla lei

Cristina Buccino parteciperà al Grande Fratello Vip? Cosa ha detto la soubrette

In un’intervista esclusiva rilasciata a SuperGuidaTV, l’influencer e modella Cristina Buccino ha dichiarato di non aver ricevuto ancora nessuna proposta dagli autori del Grande Fratello Vip. Per il momento la ragazza è molto concentrata sulla sua nuova azienda di Beauty Cosmetics tanto da considerarla una priorità assoluta. Cristina ha ammesso che tra i suoi sogni principali c’è quello di poter condurre in futuro dei programmi come Colorado e Le iene. Inoltre, nel 2016 avrebbe dovuto fare un reality con le sorelle simile a quello delle Kardashian ma alla fine non se n’è fatto più nulla. Cristina però ci spera ancora e chissà che in futuro questo suo desiderio non possa non realizzarsi. Secondo l’ex Professoressa de L’Eredità un reality di questo tipo racconterebbe la loro quotidianità mettendo in luce tanti aspetti della loro personalità che il pubblico non ha avuto ancora modo di vedere e che probabilmente apprezzerebbe.

Grande Fratello Vip: “Nessuna richiesta ufficiale”

“Attualmente non è arrivata nessuna richiesta ufficiale alla mia manager. Ogni anno escono nomi di potenziali inquilini della casa più chiacchierata d’Italia e più volte è stato fatto anche il mio nome. La verità è che sono molto concentrata sulla mia nuova azienda alla quale vorrei dare la priorità assoluta”, dichiara Cristina Buccino. La giovane rivela inoltre di aver rifiutato in passato di partecipare al reality affermando: “Con la redazione e gli autori ci sono ottimi rapporti ma qualche anno fa quando mi avevano chiamato avevo un progetto in America ed era impossibile conciliare le due cose”. Ricorda in modo negativo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi etichettandola come esperienza da non ripetere:“Purtroppo ho avuto molti problemi di salute a causa di una bruttissima allergia ai mosquitos, ci ho messo molto tempo per guarire, se penso a quei momenti non ritornerei sull’isola”.

Presente da imprenditrice e il flirt con Andrea Iannone

Cristina Buccino modella, influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, insieme alle sorelle Maria Teresa e Donatella, ha intrapreso la carriera da imprenditrice lanciando sul mercato una nuova linea di maschere di bellezza la MCD Beauty Life. Dalle sue ultime affermazioni si percepisce bene come sia stato da sempre il loro sogno nel cassetto realizzare una linea di Beauty cosmetics: “È sempre stato un nostro sogno creare una linea di Beauty. Nella nostra vita professionale e nella nostra esperienza quotidiana di donne, abbiamo sempre usato tantissime creme di bellezza e testato molti prodotti”. Smentisce inoltre categoricamente qualsiasi flirt con il pilota della MotoGP Andrea Iannone, puntualizzando: “Mi hanno attribuito tanti falsi fidanzati. In questo momento non sono innamorata ma non vedo l’ora di esserlo”.