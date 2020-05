Cristina Buccino: Iannone no, il Grande Fratello Vip sì. Il gossip

Cristina Buccino: Andrea Iannone no, il Grande Fratello Vip sì. Il gossip

Il nome di Cristina Buccino è tornato a imperversare prepotentemente negli ultimi giorni sulle pagine della cronaca rosa. Tutta colpa di un flirt attribuitole in tempi di quarantena. Con chi? Con un’altra figura che di gossip se ne intende. Almeno indirettamente, essendoci finito una marea di volte: Andrea Iannone. L’influencer, però, ha smentito il tutto dicendo che con il pilota di Vasto, single dopo il ritorno in love di Giulia De Lellis e Damante, non c’è stato nulla. Ora si fa largo un’altra voce riguardante la Buccino. Secondo il magazine Oggi la 34enne starebbe cercando di entrare a far parte della rosa di concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in partenza a fine estate o inizio autunno 2020.

“Cristina Buccino avrebbe un sogno nel cassetto per cui starebbe smuovendo mari e monti…”

“Da un po’ di tempo Cristina Buccino è scomparsa dal piccolo schermo. La showgirl, però, avrebbe un sogno nel cassetto per cui starebbe smuovendo mari e monti…” Quale? Presto detto. Così si legge su Oggi: “Vorrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a ottobre su Canale 5″. Chissà se la giovane farà parte del cast. Intanto, circa il reality più spiato d’Italia, sono giunte importanti news di recente. Signorini ha confermato che tornerà alla guida del programma a settembre/ottobre e che al suo fianco ritroveremo Pupo. Inoltre ha dichiarato che alcuni vip sono già stati blindati. Insomma, i lavori per confezionare una nuova stagione non sono proprio allo stato embrionale.

Buccino, nessun flirt con Iannone: “La gente ne dice di ogni, mi appioppano un fidanzato a settimana, quando ero piccolina ne soffrivo di più”

“In questi casi non c’è da rispondere mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni, mi appioppano un fidanzato a settimana, quando ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”. Così Cristina Buccino a Vanity Fair a proposito della voce che la voleva nelle braccia di Andrea Iannone.