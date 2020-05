Cristina Buccino, la verità sul flirt con Iannone: la confessione

L’influencer svela finalmente la verità sul presunto flirt con Andrea Iannone. L’Isola dei Famosi? “Esperienza che non rifarei”

Negli ultimi giorni Cristina Buccino è stata al centro della cronaca rosa per via della probabile liaison con Andrea Iannone, il quale è reduce dalla fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, tornata fra le braccia di Andrea Damante. Dopo alcuni like reciproci e storie molto ambigue, c’era chi aveva ipotizzato un avvicinamento tra i due nonostante la quarantena forzata. E se nei giorni scorsi il pilota aveva a modo suo negato il flirt (senza però parlare della Buccino), ecco che ci ha pensato proprio lei a smentire una volta per tutte la relazione con Iannone. Poche ore fa, la donna si è collegata in diretta Instagram con Vanity Fair: Cristina ha quindi speso alcune parole sul caso, poi ha raccontato della sua precedente esperienza all’Isola dei Famosi.

Cristina Buccino rompe il silenzio su Iannone: “Mi appioppano un fidanzato a settimana”

Nonostante le innumerevoli voci sul loro conto, nessuno dei due si era fin ora pronunciato ufficialmente sulla questione. Ed ecco che a far chiarezza è stata la calabrese attraverso una diretta con Vanity Fair: “In questi casi non c’è da rispondere mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”. Dunque una smentita a tutti gli effetti, aggiungendo che in questo periodo di quarantena si trova in compagnia di sua sorella.

L’Isola dei Famosi, retroscena: “Cicatrici e pelle rovinata”

Chiuso quindi il capitolo Iannone, la showgirl è poi tornata a parlare della sua esperienza come concorrente de L’Isola dei Famosi, presente nella stessa edizione che ha visto trionfare le gemelle Provvedi. L’influencer ha svelato di aver constatato che il reality non è affatto semplice da affrontare ed ha negato un possibile bis. “Sono arrivata felicissima ma ignara poi dopo ho capito che era tostissima. L’Isola mi ha insegnato tanto tra cui riflettere su ciò che abbiamo. Tuttavia è un’esperienza che non rifarei avevo cicatrici e pelle rovinata”.