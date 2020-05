Andrea Iannone e Cristina Buccino insieme? Il pilota rompe il silenzio

Andrea Iannone smentisce flirt con la Buccino? Gli ultimi movimenti social del pilota sembrano confermare

Archiviata la relazione con Giulia De Lellis, la quale ha fatto ritorno tra le braccia del suo amore storico Andrea Damante, Andrea Iannone è tornato single ed è finito subito su tutte le cronache rosa per via del presunto flirt con la modella Cristina Buccino. Prima alcuni like strategici tra i due che avevano fatto insospettire moltissimi fan, poi la canzone “Cristina” pubblicata dal pilota su Instagram, infine l’indizio della pagina Instagram Very Inutil People dove venivano comparate alcune vecchie foto condivise dalla De Lellis nella dimora di Lugano e alcuni scatti pubblicati dalla Buccino che sembravano avere molte similitudini: ‘prova’ che Cristina si trovasse proprio a casa Iannone. Pochi minuti fa, però, arriva la probabile smentita del campione di Moto Gp su Instagram.

Iannone ancora single? Il pilota si sbilancia sui social

La separazione da Giulia deve aver fatto soffrire parecchio Andrea, viste le numerose dichiarazioni sui social. Forse ancora troppo presto per buttarsi nuovamente in una nuova relazione con un’altra donna. Fin ora, l’abruzzese non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito al presunto flirt con Cristina Buccino. Però, stando alle parole pronunciate nella sua ultima storia Instagram, pare che sia arrivata la smentita ufficiale. Ovviamente si parla ancora al condizionale: Andrea non ha parlato della modella ma si è reso protagonista di una simpatica gag insieme ad un amico, alludendo alla ‘compagna’ con cui sta cenando. Nelle storie precedenti, infatti, il pilota ha condiviso alcuni video in cui lo si vede preparare la cena e in seguito una tavola apparecchiata per due. Sicuramente, molti fan avranno contattato il giovane per capire chi fosse la persona con cui avrebbe consumato il pasto. Nel video successivo la risposta: “Dato che a grande richiesta mi state chiedendo chi è la mia compagna adesso ve la faccio vedere, ho deciso così oggi, vi svelo questa cosa”, inquadrando poi il suo amico.

Silenzio rotto sulla fine con Belen e Giulia

Iannone si è aperto circa la sua vita sentimentale pochi giorni fa attraverso un’intervista per il magazine Oggi. Pur dichiarando di non nutrire rancori per nessuna delle due donne, ha lanciato una chiara frecciatina ad entrambe: “Io ho il cuore puro… Io sono fedele a me stesso… Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità”.