Iannone, intervista. Amaro su Belen e Giulia: cosa mancava alle due star

Iannone, l’intervista. Silenzio rotto sugli addii di Belen e Giulia De Lellis: il pilota spiega cosa è mancato alle due star per stare con lui

Andrea Iannone è stato chiacchierato su tutti i fronti negli ultimi mesi. Da un lato è finito sulle prime pagine della cronaca sportiva (per via della squalifica di doping), dall’altro si è ritrovato sbattuto su ogni sito e testata di cronaca rosa per il naufragio della love story con Giulia De Lellis, tornata nelle braccia del suo ex storico Andrea Damante. Dell’influencer dei record e pure di un’altra sua ex ‘vippissima’, Belen Rodriguez, ha parlato con il settimanale Oggi. Per entrambe il centauro dice di non nutrire particolari rancori, anche se poi rifila una frecciatina. Anzi, una frecciatona…

Belen e De Lellis: questione di maturità per Iannone

Squalificato per 18 mesi per doping (da sottolineare che gli organi preposti hanno però riconosciuto l’assunzione accidentale delle sostanze dopanti), Iannone non si arrende: “Mollare? È qualcosa che non riesco a pensare… sono fiducioso nella giustizia. Io sono tranquillo, perché le persone innocenti non possono che esserlo… Sogno di mettermi il casco, risalire sulla mia Aprilia e sfrecciare lungo un circuito. Il prima possibile”. Spazio poi alla sua situazione sentimentale e alle sue ex De Lellis e Belen: “Io ho il cuore puro… Io sono fedele a me stesso… Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti”. Dunque? Cosa è mancato? “Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità”.

Andrea Iannone e Cristina Buccino: il pilota sempre al centro del gossip

Nei giorni scorsi il gossip è tornato a seguire da molto vicino il pilota. Gli ultimi sussurri spifferano che con lui, nella sua abitazione di Lugano, ci sarebbe la bellissima Cristina Buccino. Finora sia il pilota sia l’influencer non si sono pronunciati sulla questione, né smentendo né confermando la news. Chissà… Che magari Andrea, dopo tanto peregrinare sentimentale, abbia davvero trovato la donna “matura” di cui necessitava?