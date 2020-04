Cristina Buccino e Iannone, quarantena insieme: spuntano nuovi indizi

Cristina Buccino e Andrea Iannone: ultimi gossip sulla quarantena insieme

Continuano a spuntare indizi e gossip sulla presunta quarantena insieme di Cristina Buccino e Andrea Iannone. Che forse tanto presunta non è visto che i diretti interessati non hanno ancora smentito la faccenda. Gatta ci cova dunque? Molto probabilmente sì e le ultime prove scovate dal Vicolo delle News parlano chiaro. Sia la Buccino sia il pilota di Moto GP hanno condiviso nella stessa giornata, e più o meno alla stessa ora, degli scatti del loro pranzo. Un’insalata con uova, pomodorini e olive: un piatto gustoso e sano, che ben combacia con lo stile di vita di entrambi. Cristina e Andrea sono infatti molto sportivi e seguono un regime di vita salutare: un tratto, chissà uno dei tanti, che li accomuna.

Cristina Buccino a Lugano nella villa di Andrea Iannone

Negli scorsi giorni gli appassionati del gossip si sono divertiti a trovare altri piccoli dettagli della probabile quarantena di Cristina Buccino e Andrea Iannone. Quarantena a casa dello sportivo, nella stessa villa di Lugano dove per un breve periodo hanno vissuto Belen Rodriguez (anche se l’argentina ha sempre fatto la spola tra Milano e la Svizzera) e Giulia De Lellis. Proprio quest’ultima fino a qualche tempo fa condivideva sui propri account social degli specchi che oggi fanno capolino nelle stories Instagram della Buccino. Per non parlare di un altro dettaglio curioso, ovvero parquet, battiscopa e intonaco di una parete di casa Iannone che sono identici nelle vecchie foto di Giulia e in quelle nuove di Cristina.

Andrea Iannone: con Cristina Buccino una storia importante?

Molto probabilmente Andrea Iannone e Cristina Buccino sono agli inizi della loro liaison e per questo preferiscono viverla nel massimo riserbo. Il 30enne ha sofferto molto per amore e ora è alla ricerca della donna giusta, quella del per sempre. Lo stesso si può dire per la Buccino, che in passato è stata legata a Claudio D’Alessio, figlio del noto cantante Gigi.