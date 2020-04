By

Andrea Iannone, Cristina Buccino lo ha raggiunto a Lugano: il gossip impazza. Il centauro ha voltato definitivamente pagina dopo la rottura con Giulia De Lellis

Andrea Iannone sarebbe stato raggiunto nella sua abitazione di Lugano da Cristina Buccino, con la quale avrebbe avviato un flirt dopo il naufragio della sua love story con Giulia De Lellis, la quale, come è noto, è tornata assieme all’ex storico Damante. A riportare la news gossippara sul centauro di Vasto è stato il sito Very Inutil People, che ha individuato tre indizi, sostenendo che ci siano pochi dubbi sul fatto che l’influencer e il motociclista stiano trascorrendo del tempo assieme. Se ciò fosse vero, vorrebbe dire che Cristina, in questi giorni di quarantena, avrebbe trovato il modo di raggiungere la Svizzera.

Iannone e la Buccino fanno coppia?

Già qualche giorno fa si era mormorato che Iannone e la Buccino si stessero avvicinando. Alcuni ‘like’ strategici su Instagram hanno fatto subito rizzare le antenne alla cronaca rosa. Il secondo indizio, sempre proveniente dal web, è stato carpito in una Stories postata dallo sportivo che ha pubblicato di recente un passaggio della canzone “Cristina” accompagnata da mielosi emoticon. Infine, nelle scorse ore, Very Inutil People ha individuato una terza ‘prova’: ha comparato delle vecchie foto di Giulia De Lellis scattate nella dimora di Iannone e una istantanea della Buccino realizzata da poco. E? E ci sono delle forti coincidenze che fanno credere che la modella classe 1985 si trovi proprio a Lugano: parquet, battiscopa e intonaco di una parete di casa Iannone identici, sia nelle foto di Giulia sia in quelle di Cristina.

Giulia su Damante: “L’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più)

Nel frattempo Giulia è tornata tra le braccia dell’ex Andrea Damante. Le corna sono solo un lontano ricordo. Proprio nella giornata odierna la De Lellis ha raccontato di aver perdonato il deejay già un paio di anni fa: “L’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca…ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”.