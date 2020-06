Rosanna Cancellieri a Vite da Copertina: fuori Ciacci e Casalegno?

Il destino televisivo di Rosanna Cancellieri sembra essere ricco di opportunità. Prima si è parlato della sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, ora della possibile conduzione di Vite da Copertina, il programma di Sky al cui timone vi erano Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci fino a qualche mese fa. Qualcosa cambierà con la prossima stagione? Ha vissuto diverse esperienze nel mondo della Tv, la Cancellieri, e persino un’avventura a L’Isola dei Famosi; un’avventura che le ha regalato grandi emozioni… e anche il Gf Vip potrebbe essere per lei un modo per conoscere ancora meglio sé stessa, per mettersi alla prova e per dimostrare alla gente a casa chi è davvero (soprattutto a quei giovani che non conoscono la sua carriera e la sua personalità). Al momento pare però che non sarà presente nel cast del Grande Fratello di Alfonso Signorini perché le sarebbe stata fatta un’offerta a cui non avrebbe potuto rinunciare. Per lei ci sarebbe spazio in Vite da Copertina, anche se non è ancora chiaro se prenderà il posto di Elenoire Casalegno o di Giovanni Ciacci. O di entrambi!

Rosanna Cancellieri dice di “no” al Grande Fratello Vip per Vite da Copertina?

Dandolo, sul sito Dagospia.com, ha fatto sapere che Rosanna Cancellieri avrebbe detto “no” alla partecipazione al Grande Fratello Vip per via di un altro lavoro sempre legato al mondo della televisione. Sky le avrebbe proposto di prendere parte alla trasmissione di Tv8 Vite da Copertina e non come semplice opinionista: per lei ci sarebbe un posto da conduttrice. Al posto di Elenoire Casalegno? Quest’ultima – durante una recente intervista – aveva spiegato di aver trovato il suo spazio ideale all’interno di Vite da Copertina, ma questo non significa che vorrebbe essere per sempre legata al programma: la quarantena l’aveva spinta a concentrarsi solo sul presente.

Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci fuori da Vite da Copertina? Lavori in corso…

Quale sarà, invece, il destino di Giovanni Ciacci? Sia conduttore di Vite da Copertina sia opinionista da Barbara d’Urso: potrebbe aver scelto nuove strade con l’ipotetico arrivo di Rosanna Cancellieri nella trasmissione di Tv8. Nelle ultime ore, Ciacci ha fatto parlare soprattutto per una serie di denunce; la Cancellieri, invece, per la possibile comparsa nel cast del Gf Vip. Dagospia giustamente si chiede: quale sarà il destino di Ciacci e della Casalegno qualora la Cancellieri dovesse prendere il loro posto?