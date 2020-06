Elenoire Casalegno, verità rapporto figlia e dolori passati: “Rifarei tutto”

Elenoire Casalegno in confidenza: la conduttrice parla del suo rapporto con la figlia e del suo futuro

Elenoire Casalegno è soddisfatta della sua ultima stagione televisiva: Vite da copertina (che pare essere destinato alla cancellazione) le ha permesso di avere uno spazio tutto per sé e per il suo inseparabile amico e collega Giovanni Ciacci che, dopo aver detto “ciao ciao” alla Rai, ha deciso di buttarsi in una nuova esperienza su Tv8. Tra Elenoire e Ciacci è nata una grande complicità – simile a quella di Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian di Detto Fatto – e hanno saputo affrontare perfettamente tutte le difficoltà legate al Coronavirus: loro sono stati tra i primi a tornare in Tv. Un periodo d’oro, per la Casalegno, non solo sul versante lavorativo, ma anche su quello dell’amore e della famiglia: sua figlia è riuscita a rendere perfetta la sua vita e con lei ha sempre deciso di essere il più sincera possibile, pure quando le verità possono risultare difficili da accettare.

Figlia Elenoire Casalegno: “Le dico le cose in faccia!”

Intervistata da Dilei.it, Elenoire Casalegno ha spiegato qual è il rapporto con sua figlia Swami, dopo aver scoperto qualche succulento dettaglio sul suo matrimonio: “Sono una molto schietta e dico le cose in faccia, per cui l’ho fatto anche con mia figlia. Soprattutto quando arrivano ad un’età adulta, non si può mentire ai propri figli. Non bisogna né terrorizzarli, né fargli credere che fuori sia tutto perfetto, semplicemente presentargli la vita per quello che è, in tutte le sue sfumature”. Elenoire ha spiegato che ha assecondato molte scelte della figlia, permettendole di vivere il più liberamente possibile: non è una madre che impone il proprio pensiero, ma che aiuta a far crescere i suoi talenti. Ha un carattere forte, è vero, ma questo non significa che non sia una mamma dolce e libera, capace di dare i giusti insegnamenti alla propria figlia.

Periodi difficili per Elenoire Casalegno: la sua reazione

La Casalegno ha spiegato che, durante tutta la sua vita, ha avuto molti momenti difficili, che comunque è riuscita a superare, senza mai perdere il sorriso: “Rifarei tutto, anche quello che mi ha fatto soffrire è servito. Vuol dire che era giusto per me vivere quella determinata situazione, in quel preciso momento”. La sua vita privata è stata piuttosto turbolenta, ma adesso ha trovato la serenità grazie al suo attuale fidanzato Andrea.

Futuro di Elenoire Casalegno? La quarantena le ha dato un grande insegnamento

Cos’ha insegnato la quarantena a Elenoire Casalegno? A rimanere concentrata sul presente, a non crearsi troppe aspettative: “In questo periodo ho pensato molto al presente, più che al futuro. È stato un momento di grande difficoltà, che mi ha fatto capire che spingersi troppo in là con il pensiero può essere pericoloso. Cerco ogni giorni di svegliarmi con degli obiettivi, lavorare su quelli ed evolvere”.