Elenoire Casalegno innamorata: il nuovo fidanzato è Andrea

Il nuovo fidanzato di Elenoire Casalegno si chiama Andrea

Il gossip circola da settimane, ora arriva la conferma: Elenoire Casalegno ha un nuovo amore. La conduttrice e opinionista tv, con alle spalle una partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, è stata beccata dal settimanale Chi insieme al nuovo fidanzato. Lui si chiama Andrea ed è un broker finanziario che vive tra Roma e Milano. Come racconta la rivista edita da Mondadori i due si frequentano da circa un mese e sono usciti ufficialmente allo scoperto durante la festa di compleanno della presentatrice. Festa di compleanno organizzata da Swami, la figlia che Elenoire ha avuto 19 anni fa dalla lunga e importante relazione con Dj Ringo. Dunque la ragazza ha già fatto la conoscenza del nuovo compagno della madre, con la quale ha da sempre un ottimo rapporto, fatto di intesa e complicità.

Elenoire Casalegno riparte dal broker finanziario Andrea

Elenoire Casalegno ha sofferto parecchio in amore. Andrea sarà l’uomo giusto, quello del per sempre? La 43enne ha alle spalle un matrimonio naufragato con Sebastiano Lombardi, il direttore di Rete 4. Subito dopo ha amato per un breve periodo Marcello, un imprenditore che vive a Ibiza. Ma in passato la Casalegno ha amato anche il già citato DJ Ringo, Francesco Facchinetti, Vittorio Sgarbi, Matteo Cambi, Omar Pedrini.

Elenoire Casalegno di nuovo in tv grazie a Barbara d’Urso

Dalla primavera 2019 Elenoire Casalegno è tornata in tv dopo l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è una delle opinioniste di Live-Non è la d’Urso, il programma di infotaiment di Barbara d’Urso in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera.