Ludovica Pagani: “Ho avuto un flirt con Federico Rossi”. La confessione

La nota influencer ha svelato di aver avuto una frequentazione con il cantante Federico Rossi, attuale compagno della gieffina Paola di Benedetto

Si allunga la lista dei flirt del cantante del duo Benji e Fede. Stiamo parlando di Federico Rossi, il giovane modenese fidanzato attualmente con l’ex Madre Natura Paola di Benedetto. Ospite nel nuovo appuntamento di Casa Chi del 30 gennaio, è la modella Ludovica Pagani, la quale ha rivelato un retroscena in merito ad un rapporto particolare avvenuto con Federico. La giornalista sportiva ha ammesso, però, che il flirt sarebbe avvenuto in linea temporale poco prima della relazione tra il cantante e l’ex isolana. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato la bergamasca.

L’avventura tra Ludovica e Federico: “Storia d’amore è un parolone”

Chiamata per commentare le ultime vicende del Grande Fratello Vip, gli ospiti del salotto di Casa Chi hanno provato ad estorcere informazioni riguardo alla relazione tra la donna e il modenese. “Storia d’amore è un parolone” ha dichiarato l’influencer. “Quanto ci siamo frequentati? Più o meno due mesi”. Il conduttore dello show, l’ex gieffino Raffaello Tonon, ha poi provato ad indagare su un possibile tradimento di Federico ai danni di Paola. Peccato che, stando alle parole di Ludovica, il flirt avrebbe avuto luogo prima che la gieffina e il suo compagno facessero rispettivamente la loro conoscenza. “Si parla di due anni fa, prima che io mi fidanzassi. Perché è finita questa relazione? Perché io non provavo più le stesse cose. Siccome per me il rispetto è sacro, ho preferito chiudere”.

La relazione tra Federico e Paola procede a gonfie vele

Pochi giorni fa, dopo varie settimane di silenzio, il modenese ha voluto dedicare alcune parole per la fidanzata, mostrate poi alla gieffina in occasione della diretta. “Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! “Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”.