Giulia De Lellis e Iannone: Ludovica Pagani contro l’ex corteggiatrice

Giulia De Lellis e Iannone nuova coppia? Ludovica Pagani critica l’ex corteggiatrice a Mattino 5

Il nuovo gossip su Giulia De Lellis e Andrea Iannone sta facendo il giro del web ormai da diverse ore. Federica Panicucci non può non parlarne a Mattino 5, dove gli opinionisti dicono la loro al riguardo. In particolare, si fa notare l’influencer Ludovica Pagani, che su Instagram vanta ben due milioni di followers. La giovane sembra scagliarsi contro Giulia, accusandola di mettersi in mostra attraverso la sua vita sentimentale. Secondo Ludovica, l’inizio di una storia d’amore dovrebbe essere tenuto riservato e tutelato. Il gossip è scoppiato nella giornata di ieri, quando il settimanale Spy ha dato una piccola anticipazione sul suo nuovo numero. In particolare, la rivista annuncia l’inizio di un presunto flirt tra la De Lellis e Iannone. Al momento, il tutto non è stato confermato né smentito dai due diretti interessati, che ormai da tempo fanno parte del mondo del gossip italiano. L’ex di Belen Rodriguez potrebbe riuscire a ritrovare l’amore proprio insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: il commento di Ludovica Pagani a Mattino 5

Nessun ritorno tra Giulia e Andrea Damante? Sembra proprio, secondo gli ultimi gossip, che l’ex corteggiatrice stia, al momento, guardando verso un’altra direzione. A commentare la notizia ci pensa la Pagani a Mattino 5. “Se vuoi far parlare, trovi qualsiasi cosa per far parlare. Io tengo nascosta la mia vita privata, soprattutto quando le cose sono lì che stanno per sbocciare”, commenta Ludovica, che appare fortemente contrariata dal modo di fare della De Lellis. A prendere le difese di quest’ultima ci pensa Valerio Merola. L’ex gieffino fa presente che coloro che sono molto attivi sui social non possono non mostrare anche una parte della loro vita privata.

Giulia De Lellis e Iannone: il gossip fa il giro del web

Non solo, sembra voler prendere le difese della De Lellis anche Flavia Cercato. Quest’ultima fa notare che Giulia si è fatta conoscere al pubblico proprio a Uomini e Donne, dove si cerca l’amore. L’ex corteggiatrice non ha mai nascosto la sua vita sentimentale, secondo Flavia. Nel frattempo, sono in tanti i fan che ora non fanno altro che chiedersi se questo flirt sia vero oppure no.