Shakira: un nuovo amore dopo Piqué, la battaglia per i figli e il carcere

Shakira è al centro dell’attenzione mediatica mondiale e non per la sua musica. Da quando la popstar colombiana ha annunciato la rottura dal calciatore del Barcellona Gerard Piqué non c’è giorno che giornali e siti web non riportino gossip e indiscrezioni sul suo conto. La cantante è molto seguita in Spagna, dove ha vissuto per amore negli ultimi dodici anni, ma pure nel resto del mondo, dove è una delle interpreti latine più conosciute e amate.

Il 2022 resta sicuramente un anno da dimenticare per Shakira. Oltre alla separazione da Piqué – avvenuta per presunti tradimenti da parte del giocatore – la 45enne deve fare i conti pure con un incidente in cui è rimasto vittima il padre e di una aspra disputa con il Fisco spagnolo, che va avanti ormai da tempo.

Shakira ha un nuovo fidanzato?

In questi giorni decisamente turbolenti Shakira ha deciso di concedersi una vacanza con i suoi figli di 9 e 6 anni, Milan e Sasha. Un modo per staccare la spina e stare alla larga da tutto e tutti. L’artista è stata avvistata mentre faceva surf in compagnia di un affascinante ragazzo sconosciuto al grande pubblico. N

elle immagini pubblicate in Spagna i due si guardano complici e sorridono in più di un’occasione. Per Shakira è già tempo di un nuovo amore dopo la fine della lunga storia con Gerard Piqué? La diretta interessata non ha né commentato né smentito. Silenzio stampa pure da parte dello sportivo, che fino ad oggi non ha proferito parola sulla vicenda.

Shakira e Piqué in Tribunale

Shakira e Piqué non si sono mai sposati – sembra che la musicista non abbia voluto – ma dopo la rottura sono costretti a trovare un accordo per la gestione dei figli. Accordo che sembra difficile da raggiungere. Shakira è decisa a tornare a vivere a Miami e portare con sé i bambini. L’ex compagno è contrario: non vuole stare troppo lontano dai suoi eredi e non vuole che Milan e Sasha taglino del tutto i ponti con la Catalogna, dove sono nati e cresciuti, e con i nonni paterni a cui sono molto affezionati.

Shakira rischia il carcere

Pronta a lasciare definitivamente Barcellona Shakira vuole archiviare la disputa con il Fisco spagnolo. La sudamericana è accusata di non aver pagato le tasse nel 2012, 2013 e 2014. Shakira, su consiglio di Piqué, ha sempre portato avanti una linea dura, ribadendo di essere una nomade per via del suo lavoro e non una residente nel senso classico del termine.

Ora che ha preso le distanze da Gerard Shakira ha chiesto ai suoi avvocati di raggiungere un patto con lo Stato spagnolo per chiudere definitivamente la pratica ed evitare così il carcere. L’ex wag è pronta a pagare una multa sostanziosa pur di lasciarsi alle spalle questa faida.

Il nuovo record di Shakira

Per fortuna c’è la musica: nell’ultimo mese, forse complice pure i pettegolezzi sul suo conto, Shakira ha raggiunto un nuovo record: è la cantante latina con il maggior numero di ascoltatori mensili, ben 50 milioni!