Shakira archivia Piqué e punta Damiano David dei Maneskin

Ormai non è più una novità: Shakira e Gerard Piqué si sono lasciati. Dopo dodici anni e due figli insieme, Milan e Sasha, l’artista e il calciatore hanno deciso di dividere le loro strade. Hanno annunciato la rottura con un breve comunicato stampa, senza però svelare i reali motivi della rottura.

Per settimane si è parlato di un tradimento del giocatore del Barcellona, con una cameriera ventenne conosciuta in un club, ma secondo alcuni la popstar e il compagno erano una coppia aperta da almeno tre anni. Dietro la rottura, dunque, potrebbero nascondersi altre ragioni ancora sconosciute al grande pubblico.

In questi giorni Shakira e Piqué stanno cercando un accordo per il bene dei loro bambini, che oggi hanno 9 e 6 anni. Un accordo necessario visto che la coppia non è mai convolata a nozze. Intanto pare che la sudamericana sia determinata a traslocare.

Per amore di Gerard aveva lasciato l’America e si era trasferita in Spagna ma ora è pronta a fare retromarcia. Shakira vuole tornare a vivere a Miami, dove possiede una lussuosa villa acquistata quando era fidanzata con Antonio de la Rua, il figlio dell’ex Presidente dell’Argentina che ha amato per undici anni.

L’incontro tra Shakira e Damiano dei Maneskin

Ora un succoso gossip arriva da Dagospia: sembra che Shakira abbia “puntato” Damiano David dei Maneskin. I due si sono incontrati al Festival di Cannes e su Instagram la musicista ha postato uno scatto insieme, chiedendo pubblicamente al romano di collaborare insieme. Sembra però che la 45enne non trovi l’ex vincitore di Sanremo solo talentuoso ma anche molto sensuale…Giorgia Soleri deve stare in allerta?

Da circa tre anni, infatti, Damiano dei Maneskin è felicemente fidanzato con la modella, influencer e poetessa Giorgia Soleri, che nell’ultimo periodo ha supportato parecchio. La ragazza è da tempo affetta da endometriosi e vulvodinia, malattia femminili ancora poco conosciute. Con la sua battaglia sui social network, in tv e al Parlamento la Soleri sta facendo il possibile per portare a termine un cambiamento importante in Italia.