“Shakira prepotente, fa cose assurde”: le accuse di un’ex collaboratrice

La popstar al centro di una polemica dopo le rivelazioni di una donna che ha assicurato che non lavorerà più per la colombiana

Bufera su Shakira. Un’ex collaboratrice della cantante colombiana ha fatto delle rivelazioni scottanti sulla compagna di Gerard Piqué, difensore del Barcellona. La donna, tal Cristina Cardenas, ha portato a galla presunti retroscena e aneddoti sconosciuti fino ad oggi che gettano ombre su una delle popstar più amate e apprezzate al mondo.

In un’intervista per la tv spagnola l’ex aiutante di Shakira ha ammesso che lavorare con la 45enne non è per niente facile. Cristina ha collaborato a tre videoclip della cantautrice: un’esperienza che, a quanto pare, si sarebbe rivelata più dura e difficile del previsto. Tanto da non ripeterla in futuro.

A detta della Cardenas sarebbe severamente vietato parlare con Shakira sul set dei suoi videoclip, a meno che non sia lei ad aprire direttamente il discorso. Sarebbe addirittura proibito guardarla negli occhi e tirare fuori il cellulare e fare delle foto o dei video alla diva della musica latina.

“Non puoi guardarla negli occhi. Devi girarti quando lei passa, nessuno può avere un cellulare sul set e fotografarla e se appare una ragazza più esuberante di lei, viene cacciata dalle riprese”

“È maleducata e prepotente”, ha ribadito sul piccolo schermo Cristina. Stando al racconto di quest’ultima, Shakira sarebbe piuttosto egocentrica, tanto da rimuovere una comparsa o un’altra ballerina più talentuosa. “Se capisce che un’altra può oscurarla la fa fuori immediatamente”, ha precisato la testimone.

Secondo le dichiarazioni di Cristina Cardenas, Shakira avrebbe portato alla disperazione più di un regista: la cantante sarebbe troppo petulante e perfettina e questo porterebbe a girare un videoclip più ore del dovuto. “In Spagna nessuno vuole lavorare più con lei”, ha precisato Cristina.

La reazione di Shakira

Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da parte di Shakira, che da dieci anni si divide tra Miami e Barcellona. Dopo i Mondiali in Africa del 2010 la cantante si è trasferita in Spagna per amore del calciatore Piqué, conosciuto proprio durante la manifestazione sportiva e dal quale ha avuto due figli: Milan e Sasha.

Un amore forte e solido che però non è stato ancora ufficializzato con un matrimonio. In un’intervista Shakira ha spiegato che non è interessata a sfoggiare l’abito bianco e che preferisce rinnovare il proprio amore per il calciatore giorno dopo giorno, senza l’ausilio di alcun contratto.

A legarli per sempre, quindi, i piccoli Milan e Sasha, che sono molto devoti ad entrambi i genitori. In particolare il primo sembra aver ereditato le passioni di mamma e papà, da un lato la musica dall’altro lo sport. Il primogenito di Shakira e Piqué ha soli 9 anni ma è già un bambino prodigio.

Il rapporto con la stampa

Non solo Cristina Cardenas, nell’ultimo periodo è arrivata pure la testimonianza di un giornalista spagnolo. Pare che Shakira non abbia un buon rapporto con la stampa iberica e che sia molto tesa e nervosa quando è obbligata a fare delle interviste.

Shakira, va ricordato, è una delle popstar più ricche al mondo. Secondo Celebrity Net Worth, può vantare su un patrimonio da 300 milioni di dollari, che la colloca al secondo posto tra i cantanti latini più ricchi e al 25esimo posto a livello mondiale.