Ancora guai legali per la cantante colombiana, che non vede l’ora di lasciare la Spagna e tornare a vivere negli Stati Uniti, a Miami

È decisamente un periodo no per Shakira. La popstar deve fare i conti con la rottura da Gerard Piqué, di cui sarebbe ancora molto innamorata, e con i problemi con il fisco spagnolo, che l’accusa di non aver pagato le tasse tra il 2012 e il 2014 pur vivendo regolarmente a Barcellona. Ora spuntano nuove grane: la cantante colombiana è stata denunciata da due ex dipendenti.

Stando a quanto emerso nel programma Gossip No Like, due ex collaboratori della musicista hanno deciso di denunciare Shakira per licenziamento improvviso e ingiustificato. Sotto accusa, inoltre, l’atteggiamento della cantante. La 45enne sarebbe arrivata a pretendere, con fare presuntuoso e arrogante, una cena all’una di notte incurante che il suo collaboratore fosse presente accanto a lei, senza alcuna pausa, dalle 8:30 della mattina precedente.

“Sai, sei inutile così, vattene da qui. Le persone che lavorano per me devono lavorare finché ne ho voglia. Vattene, non ti voglio più vedere, fuori da casa mia… vedrò cosa farò di te”, avrebbe riposto Shakira alle lamentele dell’ex lavoratore.

Shakira nel mirino dei suoi ex collaboratori

A quanto pare essere al servizio di Shakira significa essere a sua disposizione no stop: chi la denuncia parla di 17 ore ininterrotte di lavoro. Senza nessun compenso extra per gli straordinari. In più nella denuncia viene menzionato un ambiente di lavoro molto teso, con continue minacce.

Per ora la sud americana non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’ultima causa legale che dovrà sostenere. Non è la prima volta che Shakira viene descritta in questo modo. Un’altra ex collaboratrice, tal Cristina Cardenas, ha raccontato degli aneddoti che hanno fatto chiacchierare parecchio.

A detta della donna sarebbe severamente vietato parlare con Shakira sul set dei suoi videoclip, a meno che non sia lei ad aprire direttamente il discorso. Sarebbe addirittura proibito guardarla negli occhi e tirare fuori il cellulare e fare delle foto o dei video alla diva della musica latina.

Chi è la nuova fidanzata di Piqué

In occasione di un matrimonio di alcuni amici Gerard Piqué è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. Lei si chiama Clara Chia Marti, ha 23 anni ed è un’ex cameriera. I due si sarebbero conosciuti lo scorso inverno in un locale di Barcellona e avrebbero avuto un colpo di fulmine. Una svolta per il calciatore spagnolo, che avrebbe deciso di chiudere la relazione con Shakira dopo dodici anni e due figli insieme, Milan e Sasha, che hanno nove e sei anni.

Oggi Clara lavora nella società di investimenti del difensore in qualità di organizzatrice di eventi e avrebbe conosciuto sia gli eredi sia i genitori di Piqué. Una mossa, quella dello sportivo, che avrebbe mandato su tutte le furie Shakira, che in precedenza avrebbe chiesto all’ex compagno di aspettare un anno dall’annuncio della separazione prima di uscire allo scoperto con nuovi partner.

Un lasso di tempo a quanto pare troppo lungo per il giocatore, che avrebbe completamente perso la testa per Clara che, a differenza di Shakira, non avrebbe avuto troppa difficoltà ad integrarsi nel clan Piqué. Stando a diverse fonti Shakira si sarebbe sempre tenuta alla larga dagli amici e compagni di squadra di Gerard e in un decennio a Barcellona, dove si è trasferita per amore, avrebbe stretto un legame molto forte solo con l’ormai ex suocera.

Da qui la voglia di Shakira di scappare dalla Spagna – dove non ha più affetti – e tornare a Miami: qui aveva acquistato una lussuosa villa prima dell’incontro con Piqué, avvenuto durante i Mondiali di calcio in Sudafrica nel 2010.