Shakira, nuovo colpo di scena: svelato da quanto tempo la tradiva Piqué

Non si ferma il chiacchiericcio attorno alla separazione tra Shakira e Gerard Piqué. La cantante e il difensore si sono detti addio dopo dodici anni insieme e due figli, Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni. I diretti interessati non hanno mai chiarito i motivi della rottura ma più fonti assicurano che la popstar abbia deciso di dire addio al calciatore dopo aver scoperto un tradimento con l’aiuto di un investigatore privato. In realtà sembra che lo spagnolo abbia cornificato più di una volta la sua ex compagna…

È il portale Informalia, con insider vicini all’ex coppia, a fornire nuove indiscrezioni sull’addio tra Shakira e Piqué. A quanto pare lo sportivo avrebbe mancato di rispetto più e più volte nel corso degli anni alla bella musicista. A 365 giorni dal primo incontro – avvenuto grazie ai Mondiali di calcio in Sudafrica – Gerard avrebbe iniziato a frequentare altre donne in gran segreto.

“Shakira sapeva che a Piqué piaceva frequentare locali, andare alle feste, fare viaggi con gli amici, ma non immaginava che la tradisse di continuo”, ha sussurrato una persona vicina all’artista. Shakira avrebbe quindi raccolto diverse prove e documenti che attesterebbero le ripetute infedeltà di Piqué. Materiale che la 45enne vorrebbe utilizzare in Tribunale.

In questo periodo, infatti, Piqué e Shakira si sono rivolti alla giustizia per trovare un accordo circa l’affidamento dei bambini. L’interprete è determinata a lasciare la Spagna – dove si era trasferita per amore del giocatore – e tornare a Miami, dove possiede una lussuosa villa e dove vorrebbe rilanciare la sua carriera americana. La donna vuole portare ovviamente con sé Milan e Sasha: desiderio che non troverebbe il benestare di Piqué, che non vorrebbe stare lontano dai suoi eredi.

“Se le richieste di Shakira non verranno accolte lei è pronta a vendicarsi in Tribunale, ha prove che potrebbero mettere davvero in imbarazzo Piqué. Lui ha trovato un nemico. Conosce bene Shakira e la rabbia e risentimento che prova nei suoi confronti”

Una questione di soldi

Secondo alcuni pettegolezzi oltre alle corna Shakira e Piqué sarebbero arrivati ai ferri corti dopo dodici anni insieme pure per una questione di soldi. Gerard avrebbe chiesto all’ex compagna, qualche tempo fa, dei prestiti per aprire delle attività imprenditoriali in America. Richiesta respinta da Shakira, su consiglio dei suoi genitori che l’aiutano a gestire il suo sostanzioso patrimonio. In venti anni di carriera l’artista risulta molto più ricca del calciatore.

L’idea di una serie tv

In attesa di capire come finirà tra Shakira e Piqué la storia d’amore tra i due potrebbe diventare presto una serie tv. A lanciare l’idea il produttore messicano Juan Osorio, affascinato da questa relazione sbocciata come una favola unica e giunta al termine in maniera turbolenta.