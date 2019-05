Serena Rutelli, il fratello Gaetano a Live – Non è la d’Urso

Il fratello di Serena Rutelli ospite a Live – Non è la d’Urso

Grandi emozioni questa sera 15 maggio a Live – Non è la d’Urso che tra gli altri ospiterà il fratello di Serena, figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. In queste puntate del Grande Fratello 2019 abbiamo imparato a conoscerla e ne abbiamo apprezzato non solo la discrezione e la solarità ma anche il modo in cui ha parlato della sua storia: un passato fatto di tante difficoltà dovute all’assenza dei genitori che – come ben sapete – l’hanno abbandonata in tenera età. La d’Urso è fiera di aver portato questa bellissima storia nel suo Grande Fratello – ricordiamo che potete leggerla tutta nel libro di Barbara Palombelli Mai fermarsi -, e non ha torto: si tratta infatti di una vicenda che ha portato in diretta un tema delicatissimo come quello dell’adozione.

Serena Rutelli, il fratello Gaetano che la concorrente non ha mai visto né sentito

Le anticipazioni su Live – Non è la d’Urso parlano chiaro: questa sera aggiungeremo un ulteriore tassello alla storia di Serena perché a parlare sarà Gaetano, il fratello che la ragazza non ha mai visto né sentito e che come lei ha vissuto il difficile momento dell’abbandono da parte dei genitori. Oggi il ragazzo è un bel papà di due bambine, come lui stesso ha svelato in una delle passate dirette del Gf 16, quando – se ricordate bene – fu letto il suo messaggio alla sorella; non sappiamo se l’incontro tra la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli avverrà la prossima settimana ma è certo che stasera a Live – Non è la d’Urso ne vedremo di cose: non capita tutti i giorni infatti di trattare argomenti di questo genere andando a scavare così profondamente nel passato delle persone.

Le ultime news sulla storia di Serena Rutelli

Ricordiamo che Serena Rutelli è stata più volte protagonista durante le dirette del Gf 2019: la seconda puntata ha ricevuto la lettera della madre, che però la ragazza pare non essere intenzionata a incontrare; nelle puntate successive ha avuto modo di leggere il messaggio già citato del fratello Gaetano, e nell’ultima la sorpresa di un’amica con cui ha frequentato assieme i primi due anni delle scuole elementari. Tanti colpi di scena insomma che però non hanno concluso la vicenda della concorrente più chiacchierata (e probabilmente più amata) di quest’anno; quale sarà il finale?