Grande Fratello anticipazioni: la verità sulla De André, magico incontro per Serena

Anticipazioni Grande Fratello: Barbara d’Urso annuncia puntata scoppiettante

Le ultime anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello vengono direttamente da Barbara d’Urso che a Pomeriggio Cinque ha annunciato a tutti grandi novità per l’appuntamento con la Casa più spiata d’Italia. Vedremo molte delle cose che sono accadute durante la settimana e sembra che parecchio spazio sarà dato al “quadrilatero” amoroso che vede coinvolti Francesca De André, il suo fidanzato Giorgio, la ragazza bionda con qui quest’ultimo è stato fotografato (Roxy) e Gennaro Lillio che, diciamocela tutta, se non ci fosse stata Francesca si sarebbe buttato senz’altro su Mila Suarez, concorrente con la quale si sta stuzzicando parecchio negli ultimi giorni. Ma veniamo al dunque.

Gf anticipazioni stasera: il “quadrilatero” con la De André sulla bocca di tutti

A proposito di Francesca De André Barbara ha annunciato che “dopo le ultime immagini e quello che sta succedendo nelle ultime ore non ho idea se Giorgio vorrà entrare ancora nella Casa e se volesse cosa andrà a dire”: la conduttrice ha fatto chiaramente riferimento all’eccessiva vicinanza che c’è tra Francesca e Gennaro che lei stessa ha commentato dicendo che “Non possono continuare a raccontare che è un’amicizia!”; i fan di Gennaro e della De André insomma potranno assistere a una signora puntata che sarà testimone di innumerevoli scontri e discussioni (ricordiamo infatti che finora Francesca non ha mai visto Giorgio…). E non è finita qui!

Puntata stasera Grande Fratello: incontro emozionante per Serena, Ambra entra in casa

Barbara infatti ha anche annunciato che Ambra entrerà in Casa per parlare con Kikó Nalli, molto probabilmente dopo le ultime vicende che hanno coinvolto anche Tina Cipollari, e che ci sarà un incontro magico tra Serena Rutelli e “una persona che lei non si aspetta assolutamente che le è stata molto vicina negli anni in cui era col papà prima di essere adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Sarà un’emozione molto grande!”. A questo punto non vediamo l’ora di accendere il televisore su Canale 5, soprattutto per Serena che è senz’altro tra le candidate alla vittoria di quest’edizione!