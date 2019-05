Tina Cipollari furiosa, le parole sul figlio fanno male: “Sono davvero stanca”

Tina Cipollari e le accuse di manipolazione: l’opinionista sbotta sui social network

Tina Cipollari letteralmente su tutte le furie. L’opinionista di Uomini e Donne è stanca delle critiche che le stanno arrivando dopo le ultime dichiarazioni sull’ex marito Chicco Nalli. Ma la Vamp è soprattutto stanca di chi la sta accusando di manipolazione ai danni del figlio Francesco. Il dodicenne che, com’è noto, su Instagram ha stroncato la nascente relazione tra Kiko e la professoressa siciliana Ambra Lombardo. Proprio a Pomeriggio 5 qualcuno ha parlato di manipolazione da parte di Tina e questo ha fatto arrabbiare la Cipollari. Che in un lungo post su Facebook ha chiarito che tutti i suoi figli – ben tre e ancora minorenni – sono capace di intendere e di volere e non hanno certo bisogno della loro madre per esprimere un parere.

Le parole di Tina Cipollari sul figlio Francesco

“Sentir parlare di manipolazione accostata al mio nome mi fa accapponare la pelle. Manipolare un figlio significa raggirarlo, controllarlo, ancor peggio usarlo per i propri scopi personali. È una cosa orribile, non avrei mai il coraggio di poterlo fare. Sono le mie creature, non sono dei burattini ”emotivi” che utilizzo a mio piacimento, al contrario di quanto alcuni possano pensare”, ha scritto Tina Cipollari nel suo lungo post su Facebook. “NON PERMETTO A NESSUNO, né al primo di un’ipotetica classe quanto meno all’ultimo di tanti prezzemolini televisivi, di infierire, giudicare o sindacare sulla mia vita privata, la mia famiglia e il mio essere madre, al di là del mio ruolo in tv”, ha aggiunto. E poi ancora: “I miei tre figli sono tutti in grado di intendere e di volere, e non sono poi così diversi da qualunque altro bambino della loro età che guarda la televisione o possiede un profilo su un qualsiasi social network”.

Tina Cipollari: nessuna manipolazione verso i figli

“IO NON POSSO E NON INTENDO negar loro l’unica possibilità che hanno adesso di poter vedere il padre, ossia quella di seguirlo all’interno del Grande Fratello 16, e non posso di certo evitare una qualsiasi loro reazione alla vista di un atteggiamento o comportamento del loro papà, giusto o sbagliato che possa essere ritenuto, perche tutto ciò non dipende da me. NON APPREZZO ASSOLUTAMENTE la superficialità con la quale taluni sentenziano la vita di altri, per di più, davanti a milioni di telespettatori, e trovo a dir poco vergognoso SPACCIARE UNA MENZOGNA PER UN’ASSOLUTA VERITÀ“, ha rimarcato Tina Cipollari.

Tina Cipollari difende l’amico di una vita Simone

Nel suo lungo post social Tina Cipollari ha voluto anche difendere l’amico Simone Di Matteo, con il quale qualche anno fa ha partecipato a Pechino Express. Lo scrittore ha pubblicamente preso le parti della Vamp e questo ha spinto molti a credere in un gesto premeditato, fatto per ottenere maggiore visibilità. Nulla di più falso, visto che Tina e Simone sono amici da tempo e si supportano e amano come due veri fratelli.