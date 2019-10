Serena e Pago dopo Temptation, a UeD difendono la Enardu: lui sbrocca

Serena e Pago news, la coppia ospite a Uomini e Donne dopo Temptation Island Vip: lo scontro

Serena e Pago dopo Temptation Island Vip hanno avuto il classico confronto a Uomini e Donne. Sapevamo che sarebbe successo, e forse lo stavamo anche aspettando. Serena e Pago sono stati forse la coppia che tra tutte, ma includendo anche altre edizioni precedenti, ha vissuto con estrema verità il percorso. I problemi emersi fra di loro erano reali, di una coppia che ha realmente dei problemi da risolvere. Ne era consapevole Pago, ma ciò che non sospettava minimamente era che Serena non fosse più innamorata di lui. Se lo avesse saputo, infatti, non avrebbe partecipato a Temptation: questo ha dichiarato in studio a Maria De Filippi. La prima a entrare in studio comunque è stata Serena, che ha ribadito di aver pensato a sé stessa nel percorso, che sicuramente avrà sbagliato ma ha vissuto tutto a pieno. Maria ha spiegato che già prima di Temptation Island Vip Serena aveva dubbi sul suo amore per Pago.

Pago e Serena a Uomini e Donne, lei ammette gli errori al falò

Serena ha ammesso di aver sbagliato al falò non dicendo a Pago di non amarlo più. Ha detto però di averlo fatto per non dargli il colpo di grazia, perché vederlo soffrire ancor di più avrebbe fatto doppiamente male a lei. Per questo ha scelto di rimanere in silenzio dopo il reality? Poi ha aggiunto che non è stato facile chiudere la loro storia perché erano coinvolte le famiglie, e pure il figlio di Serena che ha come punto di riferimento maschile proprio Pago. A questo punto è entrato proprio il cantante, che ha ammesso di non aver guardato i filmati di Temptation mostrati in puntata. Serena ha ammesso di aver nascosto, almeno di averci provato ma pare esserci riuscita, di avere dubbi sui suoi sentimenti, infatti Pago ha detto di non averne avuto minimo sentore. Lui pensava di dover risolvere altri problemi di coppia. Maria, Gianni, Tina e anche Alessia Marcuzzi hanno provato a giustificare il comportamento di Serena a Temptation Island Vip – che non ha sorpreso affatto Conversano! -.

A Uomini e Donne difendono Serena Enardu, Pago non ci sta e ferma tutto

A questo atteggiamento dello studio però Pago ha risposto innervosendosi: lui ha sofferto vedendo la sua fidanzata comportarsi in quel modo, per cui non andrebbe giustificata. Erano ancora fidanzati, d’altronde. Pago comunque ha ricevuto il sostegno della maggior parte del pubblico, infatti ha colto l’occasione per ringraziare tutti per l’affetto. Serena comunque ha ripetuto che aspettava un gesto da parte di Pago. Alessia le ha chiesto se sarebbe cambiato qualcosa in quel caso e lei ha risposto di sì. Se Pago avesse chiesto prima il falò, lei si sarebbe riscoperta innamorata? Strano, visto che già prima di Temptation pensava di non esserlo più. Un gesto avrebbe potuto davvero cambiare i suoi sentimenti, in modo così radicale? In ogni caso, i due si sono abbracciati alla fine del confronto, ricevendo anche gli applausi del pubblico, in piedi.

Serena e Pago dopo Temptation si sono rivisti, e con Alessandro? Lei non risponde

Dal confronto è emerso anche che Serena e Pago dopo Temptation si sono rivisti per tre giorni di seguito, in Sardegna. Hanno avuto modo di parlare e di dirsi tutto ciò che dovevano dirsi, hanno anche pianto insieme. A proposito del tentatore Alessandro, Maria ha preferito non farlo entrare. Tuttavia, qualcuno ha chiesto di sfuggita a Serena se tra loro la frequentazione sta proseguendo. L’ex tronista però ha sorvolato, preferendo non rispondere. Dunque dopo il falò, anche a Uomini e Donne Serena non ha parlato del rapporto con Alessandro.