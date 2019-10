Giovanni Conversano, tutta la verità su Serena: “Si è sempre professata santa”

Giovanni Conversano a ruota libera su Serena Enardu, tutta la verità dell’ex tronista di Uomini e Donne

Giovanni Conversano è intervenuto dopo la fine di Temptation Island Vip 2019 per dare il colpo di grazia a Serena Enardu. Tra i due non scorre buon sangue da quando si sono lasciati e lui non ha perso occasione, durante il programma, di lanciare frecciatine. Oggi ha parlato attraverso un’intervista a Fanpage, specificando subito che con la frase “Chi nasce tondo non può morire quadrato” di ieri non si riferiva a Serena. Poi però ha aggiunto che andando in un reality show si è consapevoli di essere esposti alle critiche, per cui Serena non dovrebbe cadere dalle nuvole alle sue parole. Ma non si è limitato a questo, perché ha raccontato tutta la sua verità. Giovanni ha messo in chiaro che all’epoca non ha mai tradito Serena e che non ha gradito che lei ha chiuso la loro relazione comunicandolo prima ai giornali che a lui.

Temptation, Conversano duro su Serena: “Si è sempre professata una santa”

Secondo lui, a Temptation Island Vip sarebbe venuta fuori la vera Serena Enardu: “Lei si è sempre professata una santa, io mi sono assunto le mie responsabilità. […] Mi fa piacere che 12 anni dopo le cose siano andate come sono andate, così anche gli spettatori hanno avuto modo di capire”. Poi è sceso più nei dettagli: “Non l’ho ritrovata diversa da come l’avevo conosciuta. E non parlo della persona che ho conosciuto in tv, ma di quella scoperta a telecamere spente. Solo in quell’occasione l’ho conosciuta davvero per com’è e non per come si presenta. Era così 12 anni fa e l’ho ritrovata così”. Giovanni ha apprezzato invece il comportamento di Pago, come tanti altri spettatori lo reputa un signore per come ha affrontato la situazione. Lui di sicuro non avrebbe avuto la stessa pazienza al suo posto, ma sarebbe esploso dopo pochi giorni nel villaggio.

Serena e Pago, Giovanni Conversano commenta la coppia di Temptation Island Vip

Giovanni non si è espresso sui problemi economici venuti fuori durante il falò, ma ha ritrovato molte congruenze con la sua storia. Su questo, però, non è sceso nei dettagli: “Quando dico che l’ho ritrovata uguale a com’era, non lo dico a caso. Questa è stata una replica. Preferisco non aggiungere altro, davvero. Nemmeno per darle la possibilità di rispondermi o replicare. Dico che l’ho ritrovata uguale a com’era e non l’ho detto a caso. Lei si presenta molto bene di fronte a chi non la conosce. Adesso si è palesata per com’è”.

Serena Enardu a Temptation, Giovanni Conversano a sorpresa: “È stata coerente”

Secondo Giovanni, a Serena piace davvero Alessandro perché “è sempre stata sensibile agli uomini palestrati”. Dopo aver sorriso a queste parole, l’ex tronista ha spiegato su un’eventuale relazione di Serena con il tentatore: “Lei ha interesse a farla durare per salvare la faccia. Bisogna vedere lui cosa ne pensa. Non lo conosco ma non mi sconvolgerebbe nulla. Lui faceva il tentatore, era il suo ruolo. Bisogna capire se sta continuando a interpretare un ruolo, magari per ritrovarsi sul trono tra un mese”. Eppure, c’è qualcosa che Giovanni ha apprezzato di Serena, ovvero l’aver mantenuto la sua posizione durante il falò. “Per come la conosco pensavo che, una volta cominciato il tritacarne mediatico, si sarebbe ripresa Pago per salvarsi. Invece è stata coerente”, ha spiegato.

Serena Enardu e Alessandro insieme dopo Temptation? “Lei vuole salvare la faccia”

