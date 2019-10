Serena Enardu dopo Temptation, le prime parole non piacciono: fan in rivolta

Temptation Island Vip, Pago e Serena si sono lasciati: la Enardu sceglie il silenzio, ma…

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip ha optato per la strada del silenzio. Non ha scritto nessuno sfogo sui social network, ma non possiamo sapere se sia una scelta sua o meno. Dopo il reality show infatti le coppie raccontano cosa è successo dopo le registrazioni e lo fanno nello studio di Uomini e Donne. Magari la redazione ha chiesto ai protagonisti di non accennare nulla che riguardi il loro viaggio nei sentimenti, almeno fino a quando non verrà rivelato in esclusiva a Uomini e Donne. Sarà per questo allora che Serena non ha scritto nulla, oppure è una scelta sua? Difficile da credere, perché ancor prima che finisse Temptation Island Vip 2019 aveva detto di aver bisogno di confrontarsi con i suoi fan.

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip, l’ex tronista interviene con un post su Instagram

Nonostante non sia giunta nessuna parola dalla sua bocca, o dalla sua mano, Serena ha trovato il modo di parlare dopo la puntata di ieri sera. Ha scelto di farlo con una frase di Alda Merini, che ha postato sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si legge quanto segue: “Alle volte il silenzio dice quello che il tuo cuore non avrebbe mai il coraggio di dire”. Lei non ha aggiunto nulla al post, neanche un’emoji o un punto. Assolutamente nulla. Tra le stories, invece, ci sono solo video in cui sponsorizza qualcosa oppure è in macchina insieme a sua sorella Elga. Ma nessun accenno al finale di Temptation Island Vip e a Pago. Quest’ultimo invece ha scritto un lungo messaggio di ringraziamento ai fan, perché ha ricevuto molto supporto dopo il falò di confronto. Il comportamento del cantante è piaciuto davvero molto, al contrario di quello di Serena.

Pago e Serena dopo Temptation Island Vip, il pubblico schierato totalmente dalla parte del cantante?

Sotto al post della Enardu, infatti, ci sono tantissimi commenti di gente che si è scagliata contro di lei sostenendo che rimanendo in silenzio farebbe più bella figura. Insomma, il suo modo di affrontare la fine della relazione con Pago proprio non è andato giù al pubblico di Temptation Island Vip. Ciò che le viene contestato è il modo in cui ha affrontato e gestito il tutto, non tanto che sia arrivata al punto di lasciare il fidanzato. Ovviamente tra i tanti commenti negativi c’è anche chi ha compreso lo stato d’animo dell’ex tronista e l’ha appoggiata, ma sono un numero minore rispetto agli altri. Serena e Pago dopo Temptation comunque dovrebbero confrontarsi nello studio di Maria De Filippi e scopriremo cosa è successo dopo il programma.