Temptation Island: Pago “Ho pianto troppo”, la famiglia gli è vicino

La reazione di Pago dopo Temptation Island Vip: ecco cos’è successo dopo la rottura con Serena Enardu

Pago ha capito che Serena Enardu non potrebbe mai essere la donna della sua vita grazie a Temptation Island Vip: durante l’ultimo falò di confronto, ha avuto tutte le risposte alle sue domande. La storia non sarebbe potuta continuare e ha deciso di recidere ogni tipo di legame con lei. Adesso, dalla sua parte, il meraviglioso figlio e quella famiglia che lo ha sempre sostenuto e che è orgogliosa di lui. Pago ha deciso di scrivere un lungo messaggio dopo la puntata andata in onda ieri per ringraziare quelle persone che sono state al suo fianco e per rendere note quelle parole della sorella, tra i pilastri della sua vita, una persona che non lo tradirebbe mai e poi mai.

La confessione di Pago dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip

Dopo l’accesissimo confronto con Serena Enardu, Pago ha confessato questo su Instagram: “Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza. […] Come se ognuno di voi si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! Non posso che dire grazie proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore e che Dio vi benedica tutti”. Ringraziamenti che vanno in primo luogo alla sorella, che gli ha scritto questo: “Fratello mio, ho sempre saputo che persona meravigliosa tu fossi, la tua grandezza, uomo unico al mondo. Un’anima nobile, sensibile, rara! Ora lo sa anche tutta l’Italia. Sono stata orgogliosa di essere tua sorella. Ti adoro”.

Famiglia Pago di Temptation Island, ringraziamenti speciali

La famiglia ha una parte importante nella vita del cantautore: “Come sempre mi colpisce lì, nel profondo, dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre, qualunque cosa accada. Con quella meraviglia di mia mamma, con quella forza di mio fratello e quella grande anima di mio padre. Quando si tratta di me è di loro che si tratta, perché le tue parole sono le loro, sorellina, lo sappiamo bene noi”. Capitolo – durato ben sette anni! – definitivamente chiuso con Serena Enardu: ora rivolgerà le sue attenzioni esclusivamente al figlio, alla famiglia e… alla musica!