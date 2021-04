Serena Enardu, trovato l’uomo dell’incendio all’auto: lei si commuove

Un sollievo per l’ex tronista, a cui è stata bruciata la macchina per ben due volte: oggi la notizia che l’autore del gesto è stato denunciato

Una bella notizia per Serena Enardu: è stato individuato e denunciato l’autore dell’incendio alla sua auto. Era fine febbraio quando la macchina dell’ex tronista si è ritrovata avvolta dalle fiamme. Era la seconda volta che succedeva, per questo Serena ha iniziato ad avere preoccupazioni e timori. Ha pensato, legittimamente in certe circostanze, di essere finita magari nel mirino di qualche malintenzionato, di un criminale. Oggi la bella notizia: l’uomo è stato individuato dalle forze dell’ordine grazie ai filmati delle telecamere di video sorveglianza nei pressi dell’abitazione della Enardu.

Stando a quanto riportato da TgCom24, l’uomo sarebbe un 37enne di Quartu, già noto alle forze dell’ordine. Non è stato accusato solo dell’incendio all’automobile di Serena, ma anche di altri episodi simili. L’ex tronista ha dato la notizia ai suoi fan su Instagram. Ha registrato dei video tra le stories in cui si è mostrata con gli occhi lucidi. Aveva appena smesso di piangere, in base a ciò che ha raccontato, ma si è commossa anche parlando ai followers. “Sto un po’ tremando, ma sono… Non so, non so neanche se essere felice ma sono contenta”, ha detto a inizio video.

Aveva appena ricevuto la notizia dalla polizia, che l’ha chiamata per metterla al corrente della svolta delle indagini. Serena ha appreso che è stato trovato l’uomo che ha bruciato la sua macchina e per lei è stato un motivo di gioia e di sollievo. Non aveva nascosto di voler andare via dalla città, infatti. Perciò sapere che l’uomo è stato individuato la rende più serena: “Questo per me è importantissimo”. Ha ringraziato le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno partecipato alle indagini, il suo avvocato e tutti coloro che le sono stati vicino.

Serena ha specificato di non poter aggiungere altro, di non poter svelare i dettagli. Tuttavia non ha nascosto la felicità, sperando e augurandosi che questo sia l’inizio di tutta la verità. E non può che gioire: “Dopo un paio di mesi comunque c’è la speranza che le persone che commettono questi reati prima o poi vengono beccati”. Adesso spera che la giustizia faccia il suo corso fino in fondo. Infine ha rivelato: “Sono distrutta perché appena ho saputo ho pianto. Un pianto liberatorio, di felicità”.

Per lei è un giorno importante, soprattutto dopo un periodo non semplicissimo. Dopo l’auto incendiata, infatti, Serena ha visto naufragare ancora una volta la relazione con Pago. Poi suo papà è stato ricoverato e lei non ha potuto assisterlo. Infine, negli ultimi giorni ha scoperto di essere positiva al Covid.