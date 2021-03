Serena Enardu e il figlio positivi al Covid: come stanno e dove si trovano

Serena Enardu e suo figlio Tommaso sono risultati positivi al tampone Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne, attraverso un post Instagram. Al momento l’influencer 44enne e suo figlio stanno piuttosto bene, hanno accusato lievi sintomi e si sono posti in isolamento nella loro abitazione in Sardegna.

Serena ha inoltre fatto sapere che si sottoporrà nuovamente al tampone subito dopo il giorno di Pasquetta, cioè martedì 6 aprile, mentre Tommaso ripeterà il test due giorni dopo, giovedì 8 aprile. La speranza è quella di immunizzarsi rapidamente e senza complicazioni. Il post relativo all’annuncio del contagio è stato subito commentatissimo dai fan della Enardu (su Instagram vanta un seguito di oltre 530mila followers), che hanno augurato alla loro beniamina e a Tommy di guarire in fretta.

Serena Enardu e Pago, strade definitivamente divise: il rapporto tra i due ex oggi

Nei giorni scorsi è trapelato che Serena e Pago, che avevano riallacciato il legame sentimentale dopo le burrascose esperienze a Temptation Island Vip 2 e al Grande Fratello Vip 4, hanno nuovamente ripreso a percorrere strade separate. La ri-unione non ha avuto il lieto fine. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha confermato la notizia, rendendo noto che la Enardu e Pacifico Settembre (nome all’anagrafe di Pago) sono rimasti in buoni rapporti. Dunque l’addio stavolta sembra definitivo, seppur stima e rispetto reciproco non sono venuti a mancare.

D’altra parte nel corso dei vari tira e molla che ci sono stati nell’ultimo anno e mezzo, sia l’ex tronista sia il cantante non si sono mai persi di vista, rimarcando che anche se la passione non era più quella di un tempo restava un importante legame affettivo e di sostegno.

Si ricorda che i problemi di coppia sono debordati con la partecipazione della coppia a Temptation Island Vip, reality condotto da Alessia Marcuzzi da 9 settembre al 14 ottobre 2019. Pochi mesi dopo Pacifico ha fatto il suo ingresso da single nella Casa del GF Vip, raggiunto in un secondo momento da Serena. I due si sono rimessi assieme. Concluso il percorso nel reality, si è consumato un altro addio. Di recente i due avevano riprovato a dare un futuro alla relazione, senza però riuscire nell’intento.