Serena Enardu, il padre in ospedale: “Difficile non assisterlo”, come sta

Il padre di Serena ed Elga Enardu è in ospedale, ma le notizie di oggi sono confortanti. I fan stanno vivendo giorni di apprensione in attesa di notizie sul genitore delle gemelle. Sono tanti infatti coloro che sono affezionati a Serena ed Elga, quindi si preoccupano per le condizioni del padre. Oltretutto in un periodo come quello che stiamo vivendo sono tantissimi che fanno avvertire la loro vicinanza alle due ex troniste, perché non è facile convivere col fatto di non poter far visita ai parenti in ospedale. E naturalmente la stessa cosa vale per Elga e Serena: da giorni non vedono il loro genitore, possono solo sentirlo per telefono.

Nelle scorse ore Serena aveva raccontato che il padre è stato ricoverato in ospedale per delle trasfusioni e degli accertamenti. Pare non sappiano spiegarsi cosa sia successo, non sanno esattamente per quale motivo suo papà non si sia sentito bene. Ma a quanto pare il signor Enardu è stato davvero molto male: Serena ha raccontato che l’uomo non riusciva neanche a parlare bene. Una situazione che ha preoccupato molto sia lei sia sua sorella e sua madre, ovviamente. Loro stanno facendo il possibile, da casa, ma non è facile stare sereni sapendo che un parente è solo in ospedale. E infatti Serena ha detto:

“La cosa più assurda e inverosimile è non poter andare a trovarlo. è difficile non poter andare ad aiutarlo, difficile non assisterlo come si vorrebbe. Va beh, ovviamente questo fa parte di questo momento allucinante”

Oggi le cose sono migliorate: il papà di Elga e Serena Enardu sta meglio. Le due gemelle hanno aggiornato i fan dopo pranzo e sono molto più tranquille dopo aver sentito il genitore per telefono. Non hanno ancora parlato con i medici, ma se nei giorni prima il padre faceva fatica a parlare oggi invece aveva una voce squillante e stava meglio. Papà Enardu ha detto di sentirsi meglio e più forte di prima. Adesso loro sono più tranquille e sperano però di capire presto la causa di tutto quello che è successo.

Non hanno ancora spiegazioni quindi, ma in questi giorni il papà farà altri accertamenti e la verità verrà a galla. Il signor Enardu ha vissuto un periodo non semplice già qualche tempo fa. Serena a Verissimo aveva rivelato infatti che suo papà ha avuto un tumore, si erano formate diverse metastasi e i medici non gli avevano dato molte possibilità. Grazie a una cura cominciata a Milano oggi sta meglio, al punto da interrompere la terapia.