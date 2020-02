Serena Enardu commossa a Verissimo: il padre ha avuto un tumore

Il padre di Elga e Serena Enardu è stato male: ha avuto un tumore ai polmoni

Per chi segue Serena ed Elga Enardu sui social network non è certo una novità: il padre delle gemelle è stato piuttosto male nell’ultimo periodo. Nessuna delle due ha però mai approfondito l’argomento con i follower, rispettando così la privacy del genitore. Oggi che la situazione è migliorata la fidanzata di Pago ne ha pubblicamente parlato in un’intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo. Come raccontato dalla diretta interessata (video più in basso), il padre di Serena – il signor Giorgio – ha dovuto combattere negli ultimi mesi contro un tumore ai polmoni. Più precisamente un adenocarcinoma polmonare che ha portato i medici a togliere due lobi polmonari e una ghiandola surrenale.

Serena Enardu racconta a Verissimo della malattia del padre Giorgio

“Aveva diverse metastasi e ci avevano dato pochissime possibilità. Per fortuna è andato diversamente, oggi sta meglio. Sta benissimo, gli hanno addirittura interrotto la terapia che faceva ogni ventun giorni a Milano. Il prossimo controllo sarà a maggio“, ha confidato Serena Enardu a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne è molto legata alla sua famiglia, che l’ha sempre supportata sia nei momenti facili sia in quelli difficili. E non l’ha lasciata sola nell’ultimo, travagliato, periodo, dove Serena è stata al centro delle polemiche per via del suo rapporto tormentato con Pago.

Verissimo: Serena Enardu vuole sposare Pago dopo il Grande Fratello Vip

A Verissimo Serena Enardu ha parlato a lungo pure della relazione con Pago. Dopo Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, l’imprenditrice sarda è pronta per il matrimonio con il cantante. “Prima avevo paura, ma oggi Pago lo sposerei”, ha ribadito.