Serena Enardu si svela su Pago e parla di matrimonio: una grande paura

Serena Enardu e Pago: lei è davvero pronta a tutto pur di riconquistarlo

Serena Enardu e Pago torneranno insieme? Questa è la domanda che in molti si stanno chiedendo, dopo l’entrata dell’ex tronista nella Casa del Grande Fratello Vip. Infatti, come lei stessa dichiara anche sui social, è pronta a ricominciare da zero con il cantante, confessando di sentirsi innamorata di lui per la seconda volta. Oggi Serena si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, al quale confessa ciò che sta provando in questi giorni. In questo momento la Enardu sta bene, rispetto alle settimane precedenti al suo ingresso nella Casa. Non era, in realtà, molto felice di restare nel reality per una settimana. Ha deciso comunque di rischiare e non appena si è ritrovata di fronte a Pago la voglia di restare è stata tanta. Quando, però, ha ascoltato il responso del pubblico ha tirato anche un sospiro si sollievo. Di fronte alle ultime rivelazioni di Pacifico, il quale teme di soffrire ancora tornando insieme alla Enardu, quest’ultima si dichiara dispiaciuta. In particolare, non vorrebbe vedere Pago continuare a pensare a ciò che è accaduto a Temptation Island Vip. Non solo, oggi Serena si dice addirittura pronta anche a convolare a nozze con Pacifico!

Serena Enardu, la sua più grande paura: l’ex tronista teme di perdere Pago

“Non ci siamo lasciati per quello che è successo nel programma ma per altri problemi che ci accompagnavano da tempo”, ribadisce Serena nella sua intervista. “Comprendo che sia il dolore a parlare al suo posto e solo oggi, che vederlo accanto alle donne della Casa mi fa stare male, capisco cosa possa aver provato lui”, continua la Enardu, cercando di non sminuire quello che Pago è stato costretto ad affrontare durante l’esperienza a Temptation. Oggi Serena ha una grande paura: “Se lui dovesse capire di non riuscire più a fidarsi di me, nonostante non ci sia stato nessun tradimento, e questo pensiero lo logori a tal punto da allontanarsi, è giusto che segua la strada che lo rende più felice.” Sa che il cuore che il cuore di Pago gli suggerisce ancora il suo nome “ma deve allinearsi con la testa”. Serena parla anche del rapporto che c’è tra Pacifico e Miriana Trevisan, la quale è entrata nella Casa per dare il suo sostegno al gieffino. La Enardu si dice felice per l’amicizia che è nata tra Pago e la sua ex moglie e questo per lei non rappresenterà mai un problema.

Serena e Pago matrimonio: la Enardu oggi direbbe sì alle nozze con il concorrente del GF Vip

Ma a che punto è disposta ad arrivare Serena per riconquistare il cuore di Pago? La Enardu ha sempre dichiarato di non volersi sposare, in quanto non crede al matrimonio, questo pensiero oggi potrebbe cambiare. “È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito”, dichiara la Enardu sulla possibilità di convolare a nozze con Pago. Ogni giorno Serena continua a inviare messaggi su Whatsapp al cantante, sebbene quest’ultimo non possa né leggerli né dare una risposta. Questo è un modo per lei per sentirlo vicino. “Anche se a lui farà arrabbiare sentirselo dire, sono convinta che Temptation sia stato importante nelle nostre vite: ci ha cambiati. […] Tutto quello che è successo è stato come cadere in un burrone, ma se dovessimo riuscire a superarlo, credo che potremmo essere una delle coppie più belle del mondo”, confessa Serena. Ora non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra loro questa sera, in quanto la Enardu entrerà nella Casa per un nuovo confronto con Pago!