Pago e Miriana, Serena reagisce dopo il confronto: “Ho un brutto vizio”

Serena Enardu parla su Instagram dopo il confronto al Gf Vip tra Pago e la ex Miriana Trevisan

Molti aspettavano ieri sera stessa la reazione di Serena Enardu al confronto tra Pago e Miriana Trevisan. I due ex infatti si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Miriana è entrata nella Casa per fare una sorpresa a Pago e manifestargli tutto il suo supporto, cosa molto apprezzata sia dal concorrente stesso sia da tutto il pubblico. Pago e Miriana hanno un figlio che li tiene uniti e li terrà sempre uniti, il piccolo Nicola, che ha oggi dieci anni. Come ormai ben sappiamo, Serena vorrebbe tornare insieme a Pago e per questo molti si domandavano come avrebbe reagito alle parole di Miriana a Pago, visto che ha parlato proprio di lei prima di andare via.

Serena Enardu dopo il confronto Pago-Miriana sceglie il silenzio: “Non mi interessa”

Parlando su Instagram con i fan, Serena ha chiesto di cosa andasse loro di parlare e poi ha messo in guardia tutti sugli argomenti, però. Ecco cosa ha detto: “Ho un brutto vizio. Molti di voi lo hanno capito, altri no perché continuano ad arrivarmi a raffiche delle domande legate ad altre persone. Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza”. Poi ha spiegato meglio il suo punto di vista: “Posso parlare di me, della mia vita, di quello che ho deciso di rendere pubblico. Posso parlare di Pago, perché comunque abbiamo deciso insieme di rendere pubblica la nostra relazione. Poi di tutto ciò che orbita… Sinceramente non mi interessa parlare, non mi piace. Non mi faccio neanche un’idea”. Facile credere che molti le avrebbero chiesto di parlare delle parole di Miriana, ma magari potrebbero averle chiesto anche di Salvo.

Pago e Miriana, arriva la reazione di Serena Enardu dopo il confronto

Serena ha anche attivato la funzione “Domande” su Instagram per chiacchierare un po’ con chi la segue, ma non ha risposto subito. Il motivo è stato presto spiegato: il telefono le si è spento e non è riuscita a riaccenderlo. Ha però dato un’occhiata alle domande che sono arrivate e ha notato che la gran parte di queste erano su terze persone. Per questo ha detto che avrebbe sì risposto alle domande dopo pranzo, ma non a tutte. Manterrà la promessa oppure alla fine cederà?