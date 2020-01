Pago e Serena, una canzone per ricominciare: nuovo confronto e anticipazioni

Serena Enardu e Pago, il cantautore ha deciso di ricominciare dopo il Grande Fratello Vip 4

Serena Enardu e Pago ritorneranno assieme dopo il Grande Fratello Vip 4 sebbene sia inesatto parlare in questi termini, visto che i due sono già legati sentimentalmente, e non c’è bisogno di alcuna ufficialità per ripartire da capo. Gli atteggiamenti che Pago aveva avuto sinora ci avevano già fatto capire che sarebbe ritornato con lei ma oggi è stato tutto più chiaro, quasi ufficiale, perché Alfonso Signorini ha annunciato a tutti che il cantautore sardo ha scritto persino una canzone pensando a Serena.

Pago dedica una canzone a Serena, la battuta di Pupo

Pago era molto imbarazzato quando Signorini cercava di carpire informazioni, e lo è stato ancor di più quando Alfonso ha parlato proprio di questa canzone: è stato mandato in onda un filmato in cui si vede il cantautore strimpellare alla chitarra e accennare qualche strofa, anche se non abbiamo saputo altro. “Non voglio dirle niente, avremo tempo”, queste le parole di Pago ad Alfonso sulla sua storia con Serena. Il titolo del pezzo non c’è ancora ma Pago ha ammesso che “quella storia mi manca molto”. Simpatico Pupo che dallo studio ha suggerito al cantautore di chiamarla Stai serena!. E chi più di Serena può stare tranquilla, visto che è riuscita senza neanche troppi sforzi a riprendersi un uomo che non aveva trattato proprio bene.

Anticipazioni Pago e Serena: al Gf Vip 4 grande sorpresa venerdì

Signorini ha anche svelato che Pago e Serena si rivedranno venerdì in diretta e che ci sarà una grande sorpresa: un confronto per molti atteso, visto che stavolta Pago potrà rivelare alla donna della sua vita i sentimenti e le sensazioni provate in questi giorni. Staremo a vedere se ne beneficerà lo share che al momento comunque si mantiene su livelli accettabili.