Serena Enardu ricoverata alle 5 di mattina: “Elga ha chiamato il 118”

L’ex concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini e Donne si trova attualmente in ospedale: sua sorella fortunatamente si trovava con lei quando è accaduto tutto

Serena Enardu è stata ricoverata in ospedale. A dare la triste notizia ci pensa lei stessa con il suo seguitissimo account di Instagram. Cos’è accaduto all’ex tronista di Uomini e Donne? Non svela i dettagli del ricovero, ma fa sapere nella giornata di ieri è stata male. Nelle prime ore di questa mattina è svenuta e fortunatamente la sua gemella Elga si trovava insieme a lei in quel momento. Infatti, è stata proprio la sorella a prendere la situazione in mano e a chiamare i soccorsi. Attualmente, Serena si trova all’interno dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Spera di uscire al più presto, entro la giornata di oggi. Ma ancora non si hanno delle certezze al riguardo, sarà lei ad aggiornare i fan nelle prossime ore. “Ieri sono stata male e alle 5 del mattino sono svenuta”, racconta la Enardu in questi minuti. “Per fortuna con me c’era Elga che ha chiamato il 118”, prosegue l’ex di Pago. Condivide tale situazione attraverso un selfie che la ritrae in ospedale abbastanza provata: “K.O.”. Nei giorni scorsi la Enardu è finita al centro dell’attenzione per i suoi commenti sul vaccino per il Covid-19.

Si è vista anche protagonista di qualche polemica, ma ha scelto di non fermarsi e di raccontare a tutti, apertamente, cosa le è successo dopo la dose. Per chi non avesse seguito la vicenda, Serena ha dovuto affrontare dei problemi di salute negli ultimi giorni. Una vera tortura quella che la Enardu ha raccontato e ha vissuto sulla sua pelle.

Pare non abbia retto bene la dose del vaccino, tanto che ha spiegato di aver accusato fortissimi dolori articolari, cefalea, rash cutaneo, nausea e stanchezza. Addirittura ha rivelato ai suoi fan di non riuscire neanche a reggersi in piedi: “È stato devastante”. Sembra abbia dovuto affrontare i presunti effetti collaterali del vaccino, che a oggi non rifarebbe.

Col senno di poi, la Enardu ha espresso il suo chiaro disappunto. Basandosi sulla sua esperienza ha ammesso che tornasse indietro non avrebbe fatto il vaccino. Ovviamente, le sue dichiarazioni hanno colpito, vista la situazione delicata legata alla pandemia. Dopo aver accusato vari problemi di salute, ha anche deciso di sottoporsi ad alcune importanti visite.

Secondo ciò che lei stessa ha raccontato, fortunatamente non ha ricevuto brutte notizie, anzi. In molti, intanto, l’hanno accusata di non aver passato un bel messaggio e c’è chi ha anche supposto che il suo malessere non fosse collegato al vaccino.

Ma la Enardu ha continuato esponendosi sulla sua esperienza personale, facendo sapere che il tutto è stato confermato dall’USCA e dai medici che l’hanno visitata.