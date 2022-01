Serena Enardu-Lucarelli: è scontro sul vaccino, coinvolta Ramona Amodeo

La lotta di Selvaggia Lucarelli contro tutti i personaggi pubblici che screditano il vaccino anti Covid o attuano comportamenti scorretti in tempo di pandemia continua. La giornalista giudice di Ballando Con Le Stelle si è spesso scagliata contro molte influencer proprio in tema Covid. Stavolta è stato il turno di Serena Enardu e Ramona Amodeo.

Con il dilagare della variante Omicron in Italia sono stati moltissimi i contagi anche tra i personaggi famosi. Selvaggia Lucarelli ha avuto spesso da ridire sul comportamento di molti Vip alle prese con il Covid, soprattutto per quanto riguarda la loro copertura vaccinale. La 47enne, nel pomeriggio del 26 gennaio 2022, ha ripostato nelle sue storie Instagram una carrellata di video che ritraggono numerose influencer che, a detta della giornalista, non danno il buon esempio al loro, spesso numeroso, seguito.

Un follower della Lucarelli le ha fatto notare attraverso un messaggio privato il fatto che Serena Enardu, ex concorrente di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, sta da tempo screditando il vaccino anti Covid. Come più volte spiegato da lei stessa, la Enardu starebbe affrontando seri effetti collaterali dopo essersi sottoposta all’inoculazione del vaccino Pfizer. L’ex compagna di Pago ha fatto capire di essere pentita di essersi vaccinata e di averlo fatto comunque solo per una questione di libertà.

Dopo che la Lucarelli ha ricondiviso il messaggio la Enardu ha sbottato. La 45enne ha preso in giro la giornalista in una Instagram Story criticandole il fatto di “trascrivere il messaggio di un hater senza nemmeno verificare”.

Nelle storie successive l’influencer ha lanciato altre frecciatine alla giornalista, ballando sulle note di “Zitti e Buoni” dei Maneskin e soffermandosi sul verso “Parla, la gente purtroppo parla”. La Enardu ha scritto poi una frase lapidaria: “Censurare vuol dire mettere a tacere la libertà”.

Ma non è finita qui. La Lucarelli ha anche ricondiviso una storia Instagram di Ramona Amodeo, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Quest’ultima, nel video in questione, risponde ad un commento di una follower che afferma di aver passato le feste natalizie separata da alcuni membri della sua famiglia in quanto positiva al Covid. La Amodeo ha affermato che, secondo lei, se una persona contrae il Covid non ha senso che stia isolata dal resto del proprio nucleo familiare. “A questo punto state insieme e lo prendete insieme”, ha precisato.

Selvaggia non ha commentato verbalmente ma è evidente che non sia d’accordo con l’influencer, in quanto ha messo il suo video insieme a quelli di altre colleghe che secondo lei non sono assolutamente da prendere come modello. La Amodeo ha risposto alla provocazione accusando la giornalista di “dispensare odio in giro e screditare gli altri”.

Come risponderà la Lucarelli? Staremo a vedere.