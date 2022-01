Serena Enardu, la situazione peggiora: “Sto ancora male dopo il vaccino”

Non c’è pace per Serena Enardu. Da circa venti giorni l’ex tronista di Uomini e Donne sta facendo i conti con un malessere generale che le sta letteralmente stravolgendo la vita. Secondo l’ex fidanzata di Pago tutto sarebbe iniziato dopo la dose di vaccino contro il Covid-19. La 45enne starebbe facendo i conti con presunti effetti collaterali del siero che non aveva messo in conto.

Stanchezza perenne, mal di testa, dolore alle ossa: tutti sintomi che, stando a quanto sostiene Serena Enardu, sarebbero iniziati in seguito all’inoculazione Pfizer. L’ex concorrente di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip ha ammesso senza troppi giri di parole di essersi vaccinata più per una questione di libertà che di salute. Anche perché la Enardu, insieme al figlio Tommaso, ha contratto il maledetto virus la scorsa estate.

Chiaro e diretto lo sfogo di Serena Enardu su Instagram, dove è un’apprezzata influencer:

“Sensazione di stanchezza pesantissima, mi sento a pezzi e sono scocciata. Degli effetti collaterali del vaccino se ne parla davvero molto poco. Ero scettica nel volerlo fare ma l’ho fatto più per una questione di libertà che di salute. Da venti giorni sto male. Salveremo il mondo ma intanto qualcuno è in down, a casa, come me”

In questi giorni Serena Enardu si è sottoposta ad alcune visite – come quella ai polmoni e al cuore – che sono andate più che bene. Prossimamente l’influencer e imprenditrice effettuerà altri controlli per appurare che sia tutto ok con il suo corpo, messo decisamente a dura prova.

La nuova vita di Serena Enardu

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020 insieme all’ex compagno Pago Serena Enardu è tornata alla vita di tutti i giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne si è allontanata dal piccolo schermo e ha preferito concentrarsi sul mondo dei social network. Su Instagram è diventata una brava influencer, seguita da oltre 500mila follower.

Tra critiche e malelingue Serena Enardu ha chiuso definitivamente la lunga relazione con Pacifico Settembre, con il quale aveva partecipato anche a Temptation Island Vip nell’estate 2019. Oggi l’imprenditrice sarda è single e alla ricerca del grande amore.

La Enardu è circondata da numerosi affetti: i genitori, la gemella Elga, il cognato Diego Daddi e ovviamente il figlio Tommaso, che è molto legato alla madre. Pur senza una figura maschile accanto Tommy è cresciuto sicuro, fiero ed orgoglioso di sé.