Serena Enardu devastata: problemi di salute, “Non rifarei il vaccino”

Periodo complicato per Serena Enardu. L’ex concorrente di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip sta facendo i conti con alcuni improvvisi problemi di salute che le stanno provocando un malessere generale. L’ex compagna di Pago ne ha parlato su Instagram, tirando in ballo pure il vaccino per il Covid-19. Serena ha ammesso che ad oggi non si sottoporrebbe all’inoculazione del siero.

In un ask Serena Enardu ha confidato di aver avuto in ben 12 giorni svariati problemi che l’hanno letteralmente torturata. Rash cutaneo, fortissimi dolori articolari e muscolari, cefalea perenne, stanchezza e spossatezza, dolore agli occhi, nausea, inappetenza. “Non mi reggevo in piedi, è stato devastante”, ha confidato la gemella di Elga ai suoi follower.

Ad oggi Serena si è sottoposta ad una sola dose di vaccino – più precisamente quello Pfizer – in quanto ha avuto il Covid-19 qualche mese fa. “Rifaresti il vaccino?”, ha chiesto un utente. La risposta della Enardu è stata piuttosto chiara:

“Sarebbe opportuno fare una serie di esami ed accertamenti prima di farsi inoculare un vaccino sperimentale. Sto facendo tutti gli esami possibili per valutare cosa fare in futuro per un’eventuale nuova dose. Ma se ti dovessi rispondere basandomi su questa esperienza ti direi: NO!”

In questi giorni Serena Enardu si è sottoposta ad alcune visite – come quella ai polmoni e al cuore – che sono andate più che bene. Prossimamente la 45enne effettuerà altri controlli per appurare che sia tutto ok con il suo corpo, messo decisamente a dura prova.

“Come fai a sapere che è stato il vaccino a farti male? Passa un bel messaggio secondo te?”, ha domandato un fan in tono polemico. Serena Enardu non si è tirata indietro:

“Questo è quello che mi ha confermato l’USCA e i medici che mi hanno visitato! Sto solo condividendo la mia esperienza, non sono neanche libera di raccontare dei fatti realmente accaduti?”

La nuova vita di Serena Enardu

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020 insieme all’ex compagno Pago Serena Enardu è tornata alla vita di tutti i giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne si è allontanata dal piccolo schermo e ha preferito concentrarsi sul mondo dei social network. Su Instagram è diventata una brava influencer, seguita da oltre 500mila follower.

Tra critiche e malelingue Serena Enardu ha chiuso definitivamente la lunga relazione con Pacifico Settembre, con il quale aveva partecipato anche a Temptation Island Vip nell’estate 2019. Oggi l’imprenditrice sarda è single e alla ricerca del grande amore.

La Enardu è circondata da numerosi affetti: i genitori, la gemella Elga, il cognato Diego Daddi e ovviamente il figlio Tommaso, che è molto legato alla madre. Pur senza una figura maschile accanto Tommy è cresciuto sicuro, fiero ed orgoglioso di sé.