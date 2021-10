Serena Enardu, frasi pesanti su Miriana Trevisan: “Sotto le coperte…”

Serena Enardu lancia bordate a Miriana Trevisan: l’ex tronista e la soubrette campana, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip, hanno in comune un ex, Pago, al secolo Pacifico Settembre. Quando il cantante entrò nella Casa più spiata d’Italia, nella quarta edizione del programma di Canale Cinque, dopo qualche settimana fu raggiunto nella dimora di Cinecittà proprio da Serena che, allora, dopo avere chiuso la relazione con il musicista, ebbe un ripensamento. La decisione della Enardu di varcare la fatidica porta rossa e divenire concorrente del reality generò una marea di critiche. Tantissimi la biasimarono, sostenendo che fosse solo in cerca di visibilità. Anche Miriana – che con l’ex marito è rimasta in ottimi rapporti-, all’epoca, lasciò trapelare il proprio disappunto per le scelte di Serena. Ora la situazione si è capovolta: al GF Vip c’è la Trevisan, fuori, a scagliare dardi infuocati, c’è la Enardu.

Miriana è finita sotto i riflettori per via del suo speciale legame con Nicola Pisu. Lui è innamoratissimo, lei non proprio e continua ora a concedere attimi di vicinanza al giovane, ora momenti di ‘muro’, invitandolo ad allontanarsi. In tale tira e molla, poche sere fa, i due si sono ritrovati assieme a letto, sotto le coperte. Le telecamere del GF Vip hanno immortalato movimenti ‘sospetti’. La Trevisan, interrogata da Alfonso Signorini sull’episodio, ha ammesso che è scattato un bacio quella sera. Alla luce di ciò, incalzata da un fan su Instagram, Serena, tra le Stories, si è pronunciata in modo durissimo sulla showgirl.

“Cosa ne pensi della ‘signorina’ che tanto ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?”, la domanda di un utente. La Enardu ha preso la palla al balzo ed ha dato una risposta assai velenosa: “Penso che per essere se stessi ci vogliono le p…e. E penso che in una società come questa bisogna prendere per i fondelli tutti. E penso che a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene”.

Insinuazioni pesanti quelle mosse dall’ex tronista di Uomini e Donne. Di parere opposto è invece Pago, che pochi giorni fa ha raggiunto l’ex moglie al GF Vip, per una sorpresa. Il cantante ha avuto parole al miele per la Trevisan invitandola a vivere l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia senza freni e rassicurandola sul fatto che i suoi affetti più stretti sono tutti orgogliosi di come si sta muovendo nel programma.