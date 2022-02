Serena Enardu, incubo senza fine: triste sfogo dopo ricovero in ospedale

Un incubo quello che sta affrontando Serena Enardu in queste settimane. Da circa un mese l’ex tronista di Uomini e Donne non gode di buona salute. In particolare, ieri la situazione è giunta a un limite inaspettato. Dopo una serie di malesseri, è svenuta ed è stata ricoverata in ospedale. Fortunatamente, quando è accaduto tutto, era presente la sua gemella Elga Enardu. È stata quest’ultima a chiamare il 118 e a prendere così la situazione in mano. La situazione, però, dopo il ricovero sembra non essere affatto migliorata per Serena, almeno da ciò che si percepisce dal suo nuovo sfogo.

Dopo l’annuncio di ieri, la Enardu in ospedale non ha fornito ulteriori aggiornamenti ai suoi fan. Le notizie arrivano proprio in questi minuti, sul suo account Instagram. A parlare chiaramente è lei, ma pare che non ci siano delle novità positive sul suo caso. Innanzitutto, fa sapere sul social network che ieri è stata dimessa “senza una diagnosi precisa”. Dunque, al momento, Serena continua a essere all’oscuro di ciò che le sta accadendo ormai da diverse settimane. Racconta di avere avuto “ancora febbre e astenia”. Nonostante ciò, ora si trova a casa.

“Vorrei solo sapere cos’ho e cosa fare per stare meglio”, scrive angosciata l’ex di Pago. Se solo le venisse svelato l’origine del suo malessere, troverebbe la soluzione giusta per risolvere tutto. Ma il problema è proprio questo, sembra che non ci sia una spiegazione concreta a ciò che sta vivendo. Serena Enardu sta male e ha bisogno di avere delle spiegazioni concrete. Pertanto, farà ulteriori visite finché non avrà “una risposta”.

“Ormai è un mese che non ho più la mia salute, sto bene 2 giorni e 10 male”, prosegue l’ex concorrente del GF Vip. Detto ciò, ci tiene a ringraziare tutti i suoi fan per i messaggi che sta ricevendo in queste ore e per l’affetto che tutti loro le stanno facendo arrivare “fortissimo”.

Serena Enardu dopo il vaccino: i problemi di salute

Per chi non lo sapesse, è ormai da tempo che l’ex tronista di UeD lamenta malesseri. Il tutto corrisponde al periodo in cui ha fatto il vaccino. Ed è proprio per questo motivo che lei stessa ha rivelato che, tornasse indietro, non lo rifarebbe. Per molti le sue affermazioni sono risultate ingiuste. C’è chi è certo del fatto che il racconto da lei fatto possa avere un’influenza negativa sul tema legato alla vaccinazione per il Covid-19.

Ha accusato nel tempo fortissimi dolori, cefalea, nausea e molta stanchezza. Non riusciva a reggersi in piedi e, sebbene si trovasse di fronte alle critiche, ha comunque continuato a esporre la sua esperienza. Serena ci ha tenuto a precisare che a confermare le sue ipotesi ci ha pensato gente competente del settore, ovvero l’USCA e i medici che l’hanno visitata.