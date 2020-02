La storia di Serena Enardu e Alessandro: tutto quello che c’è da sapere

Serena Enardu e il tentatore Alessandro, cosa è successo a Temptation Island Vip e dopo il reality show: la storia

C’è bisogno di fare chiarezza sulla storia di Serena Enardu e Alessandro Graziani, il tentatore a cui si è avvicinata a Temptation Island Vip. I due si sono conosciuti proprio nel reality show estivo a cui Serena ha partecipato insieme a Pago. Serena e Pago stavano insieme da sette anni, ma il loro rapporto era in crisi da tempo come ha detto l’ex tronista nel villaggio durante i primi giorni del programma. Pago però sembrava non essere a conoscenza della gravità della situazione, ha scoperto tutto durante i falò vedendo i video di Serena. E ha visto Serena avvicinarsi sempre più al tentatore Alessandro Graziani. Va subito chiarita una cosa: non c’è stato un tradimento a Temptation Island Vip. Molti dicono che Serena abbia tradito Pago con Alessandro, ma non è andata esattamente così. Almeno nulla è successo in televisione, non un tradimento fisico.

Temptation Island Vip, la storia di Serena Enardu e Alessandro nel programma

Nel programma Serena e Alessandro hanno trascorso davvero molto tempo insieme. La Enardu era tranquilla e serena insieme a questo ragazzo, cosa che con Pago non succedeva da tempo: così raccontava. La complicità fra Serena e Alessandro è cresciuta di giorno in giorno, al punto che le altre fidanzate del programma hanno iniziato a vederli bene come coppia. Anche Pago seguiva da lontano la loro conoscenza e sembrava che Serena si fosse dimenticata di lui, soprattutto quando permetteva ad Alessandro di abbracciarla, coccolarla e riempirla di altre attenzioni affettuose. Roba che non tutti i partner accetterebbero, insomma. Effettivamente sembravano quasi due fidanzatini alle loro prime uscite, soprattutto durante il weekend da sogno a Temptation, ma fisicamente Serena non si è mai spinta oltre. Se il pubblico si è schierato totalmente, o quasi, dalla parte di Pago è per tutto ciò che Serena ha detto durante il falò di confronto.

Serena Enardu non ha tradito Pago a Temptation Island Vip, ma ha incontrato Alessandro dopo il falò

La Enardu è arrivata al punto di dire che forse non ha mai amato Pago, che a lui basta averla accanto e non gli importa se lei sia felice o meno. Ha tirato in ballo mutui e problemi economici, lasciando intendere che lui non fosse abbastanza responsabile da questo punto di vista, e poi ancora ha fatto riferimento a delle porte rotte in casa. Insomma, è stato un confronto pesante da cui Pago è uscito distrutto moralmente ma da signore, come molti hanno evidenziato, per l’atteggiamento verso colei che lo stava lasciando e mortificando. Dopo il falò, in cui si sono lasciati, Serena ha chiesto alla produzione di incontrare il tentatore Alessandro, uscendo di fatti con lui dal programma. Ma non come coppia.

Serena e Alessandro dopo Temptation Island Vip: le news sui due dei mesi scorsi

Nei mesi a seguire i due non hanno mai parlato di come stessero le cose fra loro, anzi si sono ben guardati dal farlo. Tuttavia non sono mancate voci su possibili incontri, inoltre Alessandro a novembre ha parlato di “tempo al tempo”. Non ha mai confermato una conoscenza diversa dall’amicizia in quel periodo, ma neanche smentito. Insomma, per un po’ di tempo il loro rapporto è stato un mistero. Solo a dicembre Alessandro ha definitivamente smentito di essere fidanzato con Serena e da quel momento non si è più parlato di loro. Quando lei è entrata nella Casa del Gf Vip per la prima volta, Alessandro ha chiarito che non si sentivano da tempo ormai. Il resto della storia è cosa nota al pubblico del Grande Fratello Vip che magari non ha seguito Pago e Serena a Temptation Island Vip.

Signorini indaga: la verità su Serena e Alessandro a Uomini e Donne

Signorini però ha deciso di vederci chiaro dopo i recenti like della concorrente alle foto dell’ex tentatore, così è andato a Uomini e Donne a chiedere direttamente a lui cosa sia successo con Serena in questi mesi. Alessandro oggi è un corteggiatore di Uomini e Donne e proprio qui è spuntata una testimonianza: Serena e il suo tentatore si sarebbero incontrati dopo Temptation Island Vip.