Serena Enardu e Alessandro dopo Temptation presto allo scoperto? Parla lui

Temptation Island Vip, Serena Enardu e Alessandro Graziani insieme oggi? Ancora mistero sui due dopo il reality

Serena Enardu e il tentatore Alessandro stanno insieme oggi? La frequentazione fra i due rimane avvolta nel mistero, ma Alessandro Graziani potrebbe aver fatto intendere qualcosina oggi. Il giocatore di pallavolo si è dedicato ai fan tornando da una trasferta in Sicilia e ha attivato la funzione domande su Instagram. Peccato che abbia messo un limite a queste domande, frenando le curiosità dei fan stessi! Sarebbe stato più che ovvio, infatti, che molti avrebbero inviato domande su Temptation Island Vip e su Serena Enardu, visto che tutti oggi vorrebbero sapere come procede il rapporto fra i due. Dopo che Serena si è rifiutata di rispondere alle domande su Alessandro, dicendo di volerlo tutelare, anche lui ha fatto lo stesso oggi. “Fammi una domanda (non su voi sapete chi)”, ha scritto Alessandro Graziani su Instagram. Insomma, chiedetegli tutto ma non se sente o vede o frequenta Serena: quello che invece avrebbero voluto sapere tutti.

Serena Enardu e il tentatore Alessandro Graziani, lui risponde ai fan

Serena e Alessandro dopo Temptation sembrano voler mantenere il mistero, o meglio “tutelare” il loro rapporto per usare un termine usato dalla Enardu. Alla fine, però, Alessandro non ha evitato proprio tutte le domande su di lei. C’è stato infatti chi gli ha fatto notare che chi si è affezionato a loro due vorrebbero sapere cosa sta succedendo oggi e se c’è qualcosa fra loro. L’ex tentatore ha risposto così: “Tempo al tempo”, aggiungendo una clessidra. Dunque tra non molto sveleranno questo grande mistero? Tra le altre risposte, comunque, abbiamo trovato degli indizi. Alessandro ha risposto con una emoji dubbiosa a chi gli ha chiesto se è innamorato, a chi gli ha domandato se gli piace qualcuno invece ha detto: “Sì mia nipote è bellissima”. E ancora c’è stato chi gli ha chiesto se il suo cuore batte per qualcuno, ma anche stavolta lui ha risposto con ironia: “Diciamo che fortunatamente batte”, con una risata a seguito.

Serena Enardu e Alessandro dopo Temptation, strani indizi su Instagram

Ma un messaggio ha fatto insospettire più di qualcuno, perché è sembrato che la domanda fosse più che mirata. “Che bella faccia sveglia, quante ore dormi la notte?”, questo gli hanno chiesto e dalla risposta di Alessandro è facile pensare che conoscesse il mittente della domanda. Lui infatti ha risposto così: “Mah… Per colpa di qualcuno solamente un paio d’ore stanotte”, aggiungendo una risata e poi una sfera di cristallo. Questo qualcuno che lo ha tenuto sveglio stanotte sembrerebbe essere la stessa persona della domanda. Sono solo ipotesi e non possiamo averne conferma ovviamente, ma se si trattasse proprio di Serena?