Serena Enardu, caos Gf Vip: “Un’altra possibilità”, interviene l’ex tentatore Alessandro

Serena Enardu vuota il sacco su Pago: “Al Grande Fratello Vip per un’altra possibilità”

Serena Enardu al Grande Fratello Vip stasera scoprirà se avrà modo di trascorrere una settimana insieme a Pago nella Casa. E soprattutto scoprirà la reazione del concorrente. Tutto è nelle mani del pubblico e leggendo sui social pare che molti spettatori non tifino per l’incontro. C’è chi pensa che Serena non meriti una seconda possibilità e chi vuole proteggere Pago da un’ulteriore delusione, dopo averlo visto soffrire molto a Temptation Island Vip. Anche per le parole e i comportamenti di Serena nei confronti del cantante, al suo fianco da sette anni. Una storia che non è stata trattata come meritava, insomma, e pare che la stessa Enardu se ne sia resa conto con il passare del tempo. Nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo visto un confessionale di Serena, in cui ha ammesso di essere innamorata.

Gf Vip, Serena cambia idea su Pago dopo Temptation: “Mi mancano i suoi silenzi”

Ieri è stato Pago a rivelare tutto agli altri concorrenti, mentre oggi ha parlato la diretta interessata. Queste le parole di Serena: “Mi manca tutto. Mi manca quando vado a dormire, la sua presenza. Nonostante fosse una persona molto silenziosa, mi mancano anche i suoi silenzi. Mi manca proprio tutto. Sì, io sono ancora innamorata. Sennò non sarei qua”. Il fatto che le manchino anche i silenzi di Pago ha fatto sorridere più di qualcuno sui social, visto che a Temptation Island Vip si era lamentata molto del fatto che Pago fosse un tipo silenzioso. Anche se in questi primi giorni di Gf Vip 4 si sta rivelando essere una persona divertente e presente nel gruppo. Ma Serena ha aggiunto anche altro, sempre in confessionale, e non ha nascosto i suoi timori: “Conoscerà tante belle ragazze, qui ce ne sono tante. E magari proprio nel disegno la devo dimenticare potrebbe anche inizialmente provare, perché ha deciso, e poi si coinvolge. Questa cosa mi scoccerebbe, perché ci metterebbe nelle condizioni di non avere un’altra possibilità. Una e basta. Diciamo che il nostro rapporto se la merita”.

Serena Enardu e Pago, lei non vuole perderlo: arriva la reazione di Alessandro Graziani

Proprio poco dopo il daytime, Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Serena, ha detto la sua su Instagram. Con una serie di stories, Alessandro ha detto: “Io non saprei cosa dire. Non ne ero minimamente al corrente e comunque con lei è da parecchio che non ci sentiamo. Cosa voglia non lo so, magari vorrà veramente trovare serenità, non lo so. Io spero che questa cosa serva a entrambi per chiudere definitivamente la cosa o per riaprire qualche spiraglio”. L’ex tentatore Alessandro poi ha aggiunto: “Sono in una posizione dove parlare è molto scomodo. Non voglio entrare in nessun merito, assolutamente. Starò a vedere anche io cosa accadrà”.