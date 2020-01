Gf Vip, Serena è ancora innamorata di Pago: “Mi mancava da morire”

Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4, il pubblico voterà per l’incontro in Casa? Domani il verdetto

Pago al Grande Fratello Vip potrebbe trovarsi dinanzi al suo peggior incubo già nella prima settimana di permanenza: passare sette giorni con la sua ex Serena Enardu. Sfidiamo chiunque infatti a ritrovarsi con il proprio ex dopo pochi mesi dalla rottura e volendo invece solo dimenticare. Serena invece ha deciso di accettare l’invito di partecipare al Gf Vip, nonostante abbia avuto modo e tempo di parlare con Pago lontano dalle telecamere. E invece Serena è nascosta in una stanza della Casa del Gf Vip 4, in attesa del verdetto del pubblico. L’ex tronista si trova proprio reclusa nella Casa, con la possibilità di vedere cosa fanno i concorrenti attraverso uno schermo a sua disposizione. Domani scopriremo il verdetto del televoto, ma da ciò che si legge sui social network pare di capire che la maggior parte degli spettatori non è d’accordo con il suo ingresso. Essendo comunque rinchiusa nella Casa, Serena Enardu ha la possibilità di confidarsi nel confessionale e nel primo daytime di questa edizione, andato in onda oggi giovedì 9 gennaio, abbiamo ascoltato le sue prime impressioni.

Gf Vip, Serena Enardu: “Mi mancava da morire”, e Pago rivela che è ancora innamorata

Non è del tutto chiaro se Serena sia al Gf Vip per riconquistare Pago o se invece abbia solo voglia di chiudere questo capitolo del tutto, liberando Pago da ogni dubbio o perplessità. Lei stessa ha detto che il concorrente non può ricominciare senza prima un confronto, che pare debba avvenire per forza al Grande Fratello se lei vuole rientrare in Casa. In confessionale Serena ha detto: “Mi sono resa conto che mi mancava da morire. Che lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Per questo magari potrebbe servire un confronto con me, così si toglierebbe dalla testa dei pensieri che secondo me ancora non si è tolto”. Pare comunque che Pago fosse a conoscenza di queste sensazioni, perché a Paola Di Benedetto in Casa, poco fa, ha raccontato proprio questo: “A lei manco ed è ancora innamorata. Almeno questo sta facendo capire”. Forse non le crede tanto. Intanto, la Enardu lo ascoltava dal tugurio con gli occhi lucidi.

Pago al Gf Vip parla di Serena: “Ho bisogno di tempo per capire”

Ma anche Pago è stato chiamato dagli autori per fare il suo primo confessionale. E lui sembra intenzionato a fare chiarezza dentro di sé: “So benissimo che la vita ti può portare a fare tante cose inaspettate. Però è giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male. Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Quindi ho bisogno di tempo”. Come reagirà scoprendo, in caso di esito positivo del televoto, che Serena trascorrerà una settimana con lui al Gf Vip? Non dovremo aspettare molto per scoprirlo: l’appuntamento è per domani in prima serata!