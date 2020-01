Serena Enardu, al Gf Vip per Pago: “Non potrà reiniziare”, Pupo non ci sta e attacca

Gf Vip, Pago concorrente: Serena Enardu invitata da Alfonso Signorini

Pago è stato scelto come concorrente del Grande Fratello Vip 4 e ovviamente Alfonso Signorini, sorprendendo un po’ tutti, a dire il vero, non si è lasciato sfuggire l’occasione di parlare anche di Serena Enardu che infatti era presente in studio. Il conduttore le ha fatto domande precise prima di annunciare la decisione presa dalla redazione, e ha voluto sapere senza troppi giri di parole cosa ci fosse ancora tra lei e Pago: “Punti in sospeso – queste le parole della Enardu – ce ne sono. Dopo la bufera non ero tanto lucida. Oggi sicuramente lo sono di più. Noi ci siamo incontrati subito dopo ma eravamo veramente stravolti, e quindi anche quei confronti non sono stati mai chiariti. Era una storia che meritava di finire in un altro modo”. Di quale decisione parliamo? Lo avrete intuito senz’altro anche se non avete visto la puntata: Serena avrà la possibilità di chiarirsi con Pago per una settimana.

Serena in casa per una settimana: al Grande Fratello Vip aperto televoto fino a venerdì

Perché questo chiarimento se la Enardu aveva chiuso la storia con il cantautore? “Sono una molto presuntuosa e difficilmente ammetto di aver sbagliato qualcosa – ha spiegato Serena – perché tutto quello che faccio lo faccio convinta che sia fatto nel modo giusto per il mio bene”. La Enardu insomma vuole vedere Pago per capirci di più e farà il possibile per arrivare a una soluzione assieme a lui. Pacifico intanto sembra essere pronto a voltare pagina nonostante la ami ancora: “Ho fatto di tutte per non vederle in tutto il periodo della messa in onda – queste le sue parole sulle immagini a Temptation Island Vip –, semplicemente perché l’ho vissuta male. Proprio male. A vederle adesso non mi fa lo stesso effetto di prima… Al tempo – ha poi aggiunto – c’era sia rabbia sia dolore. Poi la rabbia è svanita quasi subito: è rimasto solo il dolore. Adesso è un po’ che non ci penso, e riattaccare quell’interruttore non mi fa molto piacere; però è la vita, che devo fare?”. “Non ti nego – ha poi concluso – che ho ancora un grosso sentimento per lei”. Signorini ha subito aperto il televoto che resterà attivo per quarantotto ore.

Grande Fratello Vip, Pupo non ci sta: critiche velenosissime a Serena dopo l’ingresso in Casa

Serena infatti potrà confrontarsi con Pago per una settimana intera a partire da venerdì solo se il pubblico dovesse volerlo davvero. E forse sarebbe meglio che accadesse perché senza mettere un punto non è possibile ripartire; a farlo notare è stata anche lei dicendo a Signorini che “è comprensibile che lui voglia reiniziare perché quello che ha vissuto è forte. Io l’ho compreso dopo un po’ perché solo dopo un po’ mi sono messa nei suoi panni. Lui vuole ricominciare a vivere, però secondo me finché non si chiude il capitolo tra noi non potrà mai reiniziare”. Velenoso il commento di Pupo che sembra non crederle affatto: “Io mi chiedo: ‘Con quale motivazione reale questa ragazza è venuta al Grande Fratello? Perché il problema è delicato… Ho il sospetto che lei sia qua per una ricerca esasperata… disperata… di consenso e credibilità, perché lui ne è uscito benissimo da questa storia, lei un po’ meno”.

Barbara Alberti su Serena e Pago: “Sono sconvolta dalla modernità”

Non potevamo non segnalarvi il commento di Barbara Alberti che venerdì entrerà come concorrente ma che oggi è stata una sorta di opinionista: “Io devo dire – queste le sue parole sulla coppia – che sono sconvolta dalla modernità, in quanto ho sempre pensato che la cosa più sacra dell’amore sia il segreto… Sono veramente stupita che loro abbiano dei sentimenti reali e forti l’uno per l’altra, e tutto questo si svolge in pubblico. Com’è possibile? Non capisco! Non è un giudizio: è una domanda che mi fa sentire infinitamente antica. Ho visto l’intensità di lei: come si può fare questo davanti a tutti!”. “Secondo me – ha risposto Signorini che come noi spererà senz’altro nel parere favorevole del pubblico – quando si è tormentati è giusto anche diventare spudorati, non avere la riservatezza perché tu vuoi urlare il tuo disagio!”. Venerdì ne vedremo delle belle!