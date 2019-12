Serena Enardu news dopo Temptation Island Vip: in che rapporti è rimasta con Pago

Serena Enardu è tornata a parlare dell’esperienza che le ha cambiato la vita: la partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 11 dicembre, nel quale ha ammesso che si sta affidando alle cure di uno psicologo per affrontare questo periodo. Un periodo non certo facile dopo la rottura con Pago, con il quale non c’è stato alcun ritorno di fiamma come qualcuno ha ipotizzato qualche settimana fa. Al contrario il cantante ha mantenuto un ottimo legame con Tommy, il figlio che Serena ha avuto da una precedente relazione. “Lui lo percepisce come un papà. Quando Pago è a Cagliari, si vedono e si sentono. Io invece no”, ha ammesso la giovane sarda.

Serena Enardu e Pago oggi: nessun ritorno di fiamma tra i due

“Dopo sei anni d’amore la storia con Pago doveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Sono pentita di averlo fatto soffrire, ma sono stata me stessa. Una donna esasperata, sola e spenta. Gli errori e le scorrettezze sono state fatte da entrambi. Solo che io l’ho dimostrato apertamente, lui no”, ha dichiarato Serena Enardu. “Sono in cura da uno psicologo. Che cosa sono, che cosa voglio oggi, non lo so. È un periodo dove la tristezza fa a pugni con attimi di serenità. Per fortuna ho accanto la mia famiglia”, ha confidato la 43enne.

Serena Enardu replica alle dichiarazioni di Anna Pettinelli

Nell’intervista a Chi Serena Enardu ha sferrato un attacco ad Anna Pettinelli, che in passato l’ha criticata apertamente definendola come una novella Alice nel Paese delle Meraviglie. “La inviterei a non parlare di me. E se proprio vuole parlare sarebbe meglio che pensasse al suo di paese, dove si potrebbero scoprire altre meraviglie. Io ho mostrato tutta me stessa, giusta o sbagliata, dinanzi alle telecamere. Lei invece non è stata se stessa”, ha puntualizzato la gemella di Elga Enardu.