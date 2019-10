Serena e Pago, Anna: “La sento. Non s’è resa conto di quel che ha fatto”

Anna Pettinelli, confessioni agrodolci su Serena: le due donne si sentono. Ecco come sta davvero la Enardu: “Non si è resa conto di quello che ha fatto”

Anna Pettinelli, dopo Temptation Island Vip è tornato il sereno con Stefano… Ma non troppo. La vulcanica speaker radiofonica si è confessata al magazine Chi, spifferando che il compagno, dopo il reality, è ricercatissimo dalle spasimanti. E quindi, avanti gelosia. Anna ha anche confidato dell’altro circa l’esperienza nello show. In particolare ha parlato della chiacchieratissima rottura tra Serena Enardu e Pago, avendo parole agrodolci per l’ex tronista sarda. Inoltre ha dichiarato di sentirla tutt’oggi, dicendo che la donna 43enne “non sta bene” e sostenendo che abbia “buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale”.

“Serena è entrata a Temptation come una bambina nel ‘Paese delle meraviglie’.

“Sento Serena. Non sta bene”, confida la Pettinelli al magazine Chi. “Lei – prosegue – non si è resa conto di quello che ha fatto; è entrata come una bambina nel ‘Paese delle meraviglie’. Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale.” Parole anche per Pago e il suo cuore spezzato: “Pago può essere l’uomo più ‘palloso’ del mondo (a me sta molto simpatico), ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità.” Capitolo Stefano. Anna dichiara che dopo il reality le sue ammiratrici si sono moltiplicate. “Su Instagram gli scrivono porc…te di ogni genere […] O mandano anche foto. Ma ripigliatevi.”

“Ho scoperto la gelosia, cosa che prima non conoscevo. Che dire: evviva Temptation”

“Ho scoperto la gelosia, cosa che prima non conoscevo. Che dire: evviva Temptation”, chiosa la speaker che, tuttavia, fa sapere che con Stefano il rapporto procede molto bene, aggiungendo che tra loro c’è molta trasparenza, anche sui messaggi delle ammiratrici: “Lui mi mostra orgoglioso le sue ‘virtù virtuali’, insomma quelle che ci provano. Deve stare attento che, se prendo quel telefono, rispondo a una per una. E non con ‘bella patata’…”. Le pretendenti sono avvertite