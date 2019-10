Serena Enardu, confessione fiume dopo la puntata UeD: Pago e le critiche

Serena Enardu, lunga confessione dopo la puntata di UeD: le parole su Pago, il perché non ha oscurato la pioggia di critiche sui social e l’appello ai fan

Serena Enardu, dopo che ieri è andato in onda il confronto avuto con Pago a Uomini e Donne, è tornata sui social, dove ha tirato assieme ai suoi fan le somme di quanto ha passato negli ultimi giorni. L’ex tronista, attraverso una serie di Stories Instagram, ha così rilasciato una lunga confessione dove è tornata a parlare dell’ormai ex compagno, delle pesanti critiche ricevute e del suo stato d’animo attuale, che continua a vivere una situazione non facile. La Enardu ha infatti dichiarato di non aver ancora smesso di provare sofferenza per l’addio al musicista. Addio che si è consumato, come è noto, sotto i riflettori dei Temptation Island Vip 2.

“Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io”

Nella sua lunga confessione, Serena esordisce dicendo di aver letto tantissimi messaggi dei fan in questi giorni e di essere contenta di aver notato che diverse persone hanno cambiato opinione sul suo conto. Tuttavia non si sono ancora placate le pesanti voci critiche nei suoi confronti. “Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io – spiega l’ex tronista – e che sto passando ancora… C’è sofferenza nel separarsi da una persona alla quale si vuole bene, e dire voler bene è riduttivo perché tuttora per me è difficile dire che voglio solo bene a Pago”. Serena, quindi, aggiunge: “Bisogna trovarsi nelle situazioni… prima di lasciare libero sfogo al proprio pensiero bisogna un pochino immedesimarsi…”

“Non nego che mi abbiano fatto male tante cose ma ho preferito non oscurare i messaggi”

L’ex di Pago passa al capitolo critiche: “Non nego che mi abbiano fatto male tante cose ma ho preferito non oscurare i messaggi sotto i miei post perché volevo che tutti avessero la libertà di esprimere prima di tutto quello che sono. Quando uno parla e lo fa, esprime se stesso… E questo è il mondo che è fatto di persone che non ragionano, che scaricano e vomitano la loro rabbia addosso ad altri. Se è servito a qualcuno questo mi fa piacere”. Fortunatamente l’ex tronista afferma di essere corazzata contro le malelingue. “Quello che è successo a me a 43 anni è successo a una donna di una certa età e a un certo punto riesco a farmi anche una risata di tutto questo”, spiega, lanciando infine un appello a tutti gli hater, invitandoli a pensare che i commenti d’odio su una donna fragile, o peggio ancora su una giovane ragazza, possono portare, in taluni casi, a risvolti drammatici.